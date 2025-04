Brasil registra queda de 70% na área queimada no 1º trimestre de 2025

Após uma série de recordes nas queimadas em 2024, este ano começa com um pequeno respiro. O Brasil registrou 912,9 mil hectares de área queimada neste primeiro semestre, o que representa uma queda de 70% em relação ao mesmo período do ano passado e 2,1 milhões de hectares a menos consumidor pelo fogo.

É o que revelam os novos dados da plataforma do MapBiomas divulgados nesta quarta-feira (16), que utiliza imagens de satélite para atuar no monitoramento mensal em todos os biomas brasileiros.

A análise identificou que a maior parte da área devastada foi composta por vegetação nativa, com destaque para as formações campestres (43% do total perdido).

Já a região mais afetada foi a Amazônia, com 774,5 mil hectares queimados, o equivalente a 84% do total nacional. O estado de Roraima concentrou a maior parte, com 415,7 mil hectares, seguido por Pará e Maranhão. Juntos, esses três estados foram responsáveis por 81% do total neste primeiro semestre.

Estação de chuvas

Segundo os pesquisadores, a queda expressiva pode estar relacionada principalmente à sazonalidade climática. O período de janeiro a março coincide com a estação chuvosa na maior parte dos biomas e resulta em uma diminuição na propagação das chamas.

Além disso, 2024 foi marcado por uma seca histórica e a pior em 75 anos, o que também agravou o problema e se somou a conjuntura dos efeitos de um El Niño intensificado pelas mudanças climáticas. Com a baixa umidade, a vegetação ficou mais suscetível.

Enquanto os incêndios se referem a focos de fogo causados de forma 'natural' ou pela ação humana, as queimadas são sempre intencionais e geralmente causadas por práticas agrícolas ou de manejo florestal.

Felipe Martenexen, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e do MapBiomas, disse que o padrão de queimadas em Roraima pode ser explicado pelas características do clima no estado.

"Enquanto a maior parte do Brasil passa por chuvas, Roraima vive sua estação seca no início do ano, o que o torna especialmente vulnerável", destacou.

Em março de 2025, a área queimada totalizou 106,6 mil hectares -- uma redução de 86% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A Amazônia foi novamente o bioma mais afetado, com 55,1 mil hectares queimados.

Distribuição das queimadas por bioma

A análise revela diferenças significativas nas áreas afetadas pelo fogo. A Amazônia, por exemplo, teve uma queda de 72% nas queimadas em comparação ao primeiro trimestre de 2024. No Cerrado, no entanto, houve um aumento de 12%, e o Pantanal registrou uma redução de 86%. Já o Pampa teve o maior aumento percentual de queimadas, com 1.487% a mais em relação ao ano passado.

Segundo especialistas, os números reforçam a necessidade de um planejamento mais detalhado para o combate ao fogo, considerando as especificidades climáticas e vegetacionais de cada bioma.

A redução das queimadas na Amazônia é considerada um avanço, mas as previsões para a estação seca deste ano e a ocorrência do La Niña ainda ligam o alerta.

Além disso, o fogo é muitas vezes considerado 'acidental' e utilizado como arma para o desmatamento, tornando seu combate ainda mais complexo.