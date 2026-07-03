Onda de calor ameaça comemorações dos 250 anos de independência dos EUA

A onda de calor que atinge os Estados Unidos e coloca cerca de 70% da população sob risco devido às altas temperaturas pode impactar as comemorações pelos 250 anos da independência do país. As celebrações começam nesta sexta-feira, 3, e se estendem ao longo do fim de semana prolongado, período em que milhões de pessoas devem viajar e participar de centenas de eventos em todo o território americano.

Em publicação na rede social X, o Serviço Meteorológico Nacional informou que “uma onda de calor prolongada e perigosa continuará hoje no Meio-Oeste e no Vale do Mississippi, e persistirá durante o fim de semana do Dia da Independência no Vale do Ohio, no Meio-Sul e na Costa Leste”.

A previsão indica que as condições devem permanecer nos próximos dias. Especialistas apontam que a combinação entre elevada umidade e temperaturas máximas poderá provocar novos recordes de calor em estados do Nordeste e da Costa Atlântica Central.

Os alertas abrangem estados como Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Pensilvânia, Ohio, Indiana, Michigan, Geórgia, Tennessee, Carolina do Norte, Kentucky, Virgínia Ocidental, Virgínia, Maryland, Alabama e Mississippi.

Em Washington, capital do país, os termômetros podem superar os 38°C. As autoridades orientaram o público da Grande Feira Estadual dos Estados Unidos, organizada em celebração ao aniversário da independência, a adotar medidas de proteção contra o calor.

Mesmo com as temperaturas elevadas, o grande show programado para esta sexta-feira nas proximidades do Capitólio, com apresentações de Patti LaBelle, Chicago e Kool & the Gang, foi mantido. Os organizadores, no entanto, decidiram adiar a abertura dos portões para as 20h, uma hora depois do horário inicialmente previsto.

“As pessoas em risco de sofrer problemas de saúde relacionados ao calor devem tomar precauções extremas”, sinalizaram os organizadores em comunicado, no qual instam os participantes a se manterem hidratados.

Na Filadélfia, cidade considerada um dos principais símbolos da Revolução Americana, o desfile do Dia da Independência marcado para esta sexta-feira foi cancelado “devido ao calor extremo”. O evento tinha expectativa de receber visitantes de todos os estados e figurava entre as maiores celebrações do feriado.

As comemorações continuam no sábado em cidades como Washington e Nova York, com programação que inclui desfiles militares, festivais, apresentações musicais ao ar livre e shows de fogos de artifício. Na capital americana, foram instalados pontos de distribuição de água potável, postos de atendimento médico e ventiladores de grande porte para atender o público na Esplanada Nacional.

"A segurança e o bem-estar de todos os participantes continuam sendo a nossa máxima prioridade ao comemorarmos este histórico 250º aniversário da Independência", insistiu a Freedom 250, entidade criada pela Casa Branca para organizar os eventos na capital.

Os efeitos da onda de calor também atingiram o sistema ferroviário. A Amtrak cancelou mais de 20 viagens na região Nordeste em um dos períodos de maior movimentação do ano, quando a expectativa é de que mais de 72 milhões de americanos se desloquem durante o feriado de 4 de julho.

Riscos para as partidas do fim de semana

O país também recebe a Copa do Mundo de futebol. Neste sábado, serão disputadas duas partidas das oitavas de final: Canadá x Marrocos, em Houston, e Paraguai x França, na Filadélfia, com previsão de grande presença de torcedores.

Também nesta sexta-feira, a rede científica World Weather Attribution divulgou um relatório segundo o qual a intensidade da combinação entre calor e umidade registrada nesta semana no Nordeste dos Estados Unidos teria sido “praticamente impossível” sem a influência da poluição gerada pela queima de combustíveis fósseis.

A previsão de temperaturas elevadas também deve elevar o consumo de energia elétrica, com expectativa de uso recorde de aparelhos de ar-condicionado. Para preservar a estabilidade das redes de distribuição no leste do país, grandes consumidores de eletricidade, entre eles centros de dados, receberam orientação para colaborar na redução da demanda e evitar interrupções no fornecimento.