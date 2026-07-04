Por que a França ajudou os EUA a conquistarem a independência?

Há exatos 250 anos, no dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias que hoje compõem os EUA declararam sua independência da Coroa Britânica. Nesse ato de rebelião que mudou o curso da história, os americanos encontraram um aliado decisivo: a França.

Durante a guerra revolucionária americana, a França apoiou os rebeldes com tropas, dinheiro e equipamentos, que se mostraram fundamentais no conflito contra um inimigo mais forte. Todavia, os interesses franceses eram claros: o apoio aos americanos não decorria de um desejo genuíno de defender a democracia, mas sim de décadas de conflitos com Londres. Afinal, a França também era um poder imperialista colonial, com territórios, inclusive, nas Américas.

As colônias norte-americanas eram uma peça importante no tabuleiro geopolítico da época. Já no século XVII, desenvolveu-se um comércio constante entre as colônias britânicas da Nova Inglaterra e as Índias Ocidentais francesas. Madeira, suprimentos, gado e materiais de construção cruzavam regularmente o Oceano Atlântico. Esses primeiros laços econômicos entre colonos franceses e americanos já estavam bem estabelecidos décadas antes da independência.

Mesmo assim, Paris estava enfraquecida. A chamada Guerra dos Sete Anos, que opôs Inglaterra e Prússia à aliança formada por França, Áustria e Rússia, redefiniu o equilíbrio de poder global.

Encerrado pelo Tratado de Paris, o conflito obrigou a França a ceder uma série de territórios ao Império Britânico, entre eles o Canadá, parte da Louisiana, possessões nas Índias Ocidentais, o Senegal e a maior parte de seus domínios na Índia, mantendo apenas alguns entrepostos comerciais, como Pondicherry e Chandernagore.

A derrota foi encarada pela França como uma profunda humilhação e alimentou, na corte de Versalhes, o objetivo de impedir a ascensão britânica como potência hegemônica. Inicialmente, porém, o rei Luís XVI adotou uma postura cautelosa. De perfil pacifista, o monarca governava um reino enfraquecido pela guerra e que ainda precisava reconstruir sua marinha e recuperar suas capacidades militares. Sua oportunidade veio com a agitação nas colônias.

O inimigo do meu inimigo...

Palácio de Versalhes, na França, centro do poder de Luís XIV, e palco de algumas das maiores decisões políticas da história (Palácio de Versalhes/Divulgação)

Em meados da década de 1760, uma série de tensões acumuladas intensificou as rixas entre a Coroa Britânica e os colonos americanos. Uma das principais era a preocupação com a taxação sem representação — os colonos se opunham ferrenhamente a pagar impostos altos ao parlamento britânico em Londres sem representação adequada no governo.

A Inglaterra, por sua vez, vinha gradualmente aumentando os impostos, pois também saíra economicamente fragilizada da Guerra dos Sete Anos, apesar da vitória e dos novos territórios.

Nos cinco anos seguintes, os atritos aumentaram, e demonstrações esporádicas de violência, como a famosa "festa de chá de Boston", na qual centenas de caixas de chá britânico foram arremessadas ao mar, em Boston, devido à oposição aos impostos, resultaram em mais retaliações por parte de Londres.

Através do Atlântico, o rei francês acompanhava as tensões com atenção e interesse, aguardando a oportunidade de dar um golpe em seu principal rival e tomar sua vingança contra a Inglaterra. O monarca reconhecia a necessidade de retomar seus territórios perdidos e obter concessões semelhantes em Londres.

Naquela época, uma ruptura entre os colonos e a metrópole era inimaginável. Até aquele momento, as Treze Colônias e seus 2,5 milhões de habitantes não se consideravam cidadãos de uma única nação, mas ingleses representando os interesses da Coroa no Novo Mundo. Todavia, uma ruptura que levasse a uma revolução parecia cada vez mais inevitável: no dia 19 de abril de 1775, essas suspeitas se confirmaram com o início da Guerra Revolucionária Americana, após trocas de tiros entre americanos e britânicos.

Para uma monarquia absolutista como a francesa, apoiar insurgentes em revolta contra seu próprio rei representava um paradoxo evidente e desconfortável. O rei Luís XVI não podia endossar oficialmente a rebelião nas colônias britânicas, mas, nos bastidores, cada revés sofrido pela Inglaterra era visto como uma oportunidade para enfraquecer o principal rival da França.

Ainda assim, o apoio francês às Treze Colônias também foi impulsionado pelas novas ideias do Iluminismo, que alimentariam a famosa revolução que traria o fim de Luís XVI anos mais tarde.

Durante décadas, os salões parisienses serviram de palco para os debates promovidos por pensadores como Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau, que defendiam conceitos como liberdade, separação de poderes e soberania popular. Essas ideias foram incorporadas pelos líderes americanos durante a luta pela independência.

Diplomacia discreta

Benjamin Franklin: diplomata e inventor, Franklin se tornou um dos mais característicos rostos da história americana, presente na nota de 100 dólares (Money Still Life/Getty Images)

Antes de firmar uma aliança formal, a corte de Versalhes optou pela discrição. Em 2 de maio de 1776, o rei Luís XVI autorizou o conde Charles Gravier de Vergennes, então chefe da diplomacia francesa, a enviar secretamente armas, munições e suprimentos aos insurgentes por meio de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, famoso autor francês cujas peças e livros que zombavam da aristocracia francesa mais tarde inspiraram a revolução.

O escritor e agente político utilizou, inclusive, uma empresa de fachada, a Rodrigue Hortalez et Compagnie, para encobrir as transações e financiar os rebeldes sem comprometer oficialmente a França.

A cautela francesa refletia uma série de incertezas. Ainda não estava claro se os insurgentes declarariam independência nem se seriam capazes de resistir ao poderio militar britânico. Para Paris, um apoio prematuro poderia resultar em um novo fracasso financeiro e diplomático.

Todavia, a ruptura entre a Coroa britânica e as Treze Colônias foi consolidada dois meses depois, no dia 4 de julho de 1776, com a proclamação da Declaração de Independência dos Estados Unidos. A partir de então, o novo país deixou de se chamar "Colônias Unidas" e passou a adotar o nome "Estados Unidos da América".

Os combates, porém, continuaram, e as tropas britânicas tomaram Nova York em setembro de 1776. Diante do avanço inimigo, o Congresso americano enviou a Paris um novo representante diplomático, Benjamin Franklin, com a missão de convencer a França a apoiar abertamente a causa independentista.

Franklin rapidamente se tornou uma celebridade na sociedade francesa. Conhecido tanto por suas invenções quanto por sua habilidade política, frequentou os salões parisienses, adaptou-se aos códigos da elite intelectual e passou a simbolizar os novos ideais políticos vindos da América.

Apesar da bem-sucedida ofensiva diplomática de Franklin, Vergennes manteve a prudência e continuou à espera de uma demonstração de que os rebeldes tinham condições reais de vencer a guerra. O momento decisivo veio apenas em outubro de 1777, quando as forças de George Washington derrotaram os britânicos na Batalha de Saratoga, forçando a rendição de cerca de 6 mil soldados britânicos.

A vitória convenceu definitivamente a corte de Versalhes de que a independência americana era viável. Poucos meses depois, a França assinou uma aliança com os Estados Unidos e entrou oficialmente na guerra contra a Grã-Bretanha, uma decisão que alteraria profundamente o rumo do conflito.