Em discurso, Papa Leão elogia a história dos EUA de 'acolher imigrantes' no 250º aniversário

O Papa Leão elogiou o histórico dos Estados Unidos de acolher imigrantes em seu primeiro grande discurso dirigido ao seu país de origem, na sexta-feira, instando — em uma participação por vídeo — que os americanos façam jus aos ideais da Declaração de Independência.

O papa americano, que criticou as políticas de imigração do presidente Donald Trump classificando-as como "desumanas", afirmou que a palavra "América" tornou-se sinônimo de liberdade em todo o mundo devido à forma como o país recebe imigrantes.

Em um discurso transmitido ao vivo do Vaticano para o Centro Nacional da Constituição, na Filadélfia, por ocasião do recebimento da Medalha da Liberdade da instituição, Leão afirmou esperar que os ideais de "união, justiça e paz" defendidos pelos Pais Fundadores orientem os Estados Unidos durante a celebração de seu 250º aniversário.

"Este aniversário histórico nos oferece a oportunidade de refletir mais uma vez sobre os princípios fundadores da nação, na esperança de que a América permaneça sempre fiel ao sonho que lhe rendeu o título de terra dos livres e lar dos corajosos", disse o papa.

Leão, natural de Chicago, não visita os Estados Unidos desde que assumiu o papado em maio de 2025. Ele já enviou mensagens em vídeo para eventos locais no país, mas não para uma audiência nacional.

No mês passado, o papa alertou que a história condenará líderes mundiais que tratem imigrantes com dureza. O discurso ocorreu um dia antes de sua viagem a Lampedusa, ilha italiana associada a rotas migratórias de alta mortalidade.

Medalha da Liberdade e histórico da instituição

O National Constitution Center, organização sem fins lucrativos e museu, realizou a entrega da Medalha da Liberdade ao Papa Leão. O reconhecimento destaca pessoas que atuam na promoção de liberdades civis em escala global.

Entre os agraciados anteriores estão o ex-presidente George W. Bush, a ex-primeira-dama Laura Bush, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Dalai Lama.