Trump chama Petro de 'bom homem' e promete tirá-lo de lista de sanções dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou nesta sexta-feira, 3, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, como “um bom homem” e afirmou que pretende fazer “o possível” para auxiliá-lo na retirada da lista de sancionados do Ofac (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros).

A declaração ocorreu durante uma conversa telefônica entre os dois líderes, na qual foram discutidos temas ligados à cooperação bilateral no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Segundo comunicado da Presidência colombiana, Trump afirmou: “Assim que o conheci, entendi que o senhor é um bom homem”, em referência direta a Petro.

De acordo com o governo da Colômbia, a ligação ocorreu na manhã desta sexta-feira e também abordou a continuidade de políticas conjuntas entre os países. Petro, que encerra seu mandato em 7 de agosto, solicitou apoio para sua retirada da lista do Ofac, decisão atribuída ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2025.

Em publicação na rede social X (ex-Twitter), Petro afirmou que discutiu com Trump sua situação pessoal e familiar na lista de sanções. Ele declarou: “Achei estranho que o presidente Donald Trump não soubesse que eu não apoiava o (presidente eleito) Abelardo de la Espriella e me surpreendeu que ele não soubesse que eu e minha família ainda estávamos incluídos na lista do Ofac. Ele me prometeu agir sobre o assunto”.

O governo colombiano informou que o programa de substituição voluntária de cultivos ilícitos alcançou a meta de erradicação de cerca de 30 mil hectares e projeta chegar a 41 mil hectares até o fim do ano.

O plano, uma das principais frentes da gestão de Petro, integra a estratégia de redução de áreas destinadas ao cultivo de drogas. O presidente colombiano também solicitou a manutenção do apoio dos Estados Unidos ao programa durante o próximo governo de Abelardo de la Espriella, já que o financiamento atual tem término previsto para 31 de dezembro.

Segundo Petro, a conversa com Trump também tratou do risco de escalada de violência na Colômbia, com foco na polarização política e social no país.

Em sua mensagem no X, Petro afirmou que pediu apoio para evitar que disputas internas resultem em episódios de violência. O diálogo representa a terceira conversa entre os dois presidentes e ocorre após mudança de tom recente por parte de Trump.

Na semana anterior, o presidente norte-americano havia declarado não gostar de Petro “de maneira alguma” e afirmou apoio à candidatura de Abelardo de la Espriella, que classificou como “uma grande vitória” para os Estados Unidos.

Em setembro de 2025, Gustavo Petro foi incluído na lista do Ofac após acusação de Trump que o classificou como “líder do narcotráfico”. A medida também resultou na revogação do visto americano do presidente colombiano e ampliou a tensão diplomática entre os dois governos.