'Super El Niño': governo anuncia sistema de alerta de calor extremo e pacote de R$ 9 bi em medidas

A expectativa de episódios de calor intenso e de temporais nos próximos meses, somada à possibilidade da ocorrência de um “Super El Niño”, levou o Ministério da Saúde a elaborar um conjunto de ações para reforçar a preparação do Sistema Único de Saúde (SUS) diante dos efeitos das mudanças climáticas.

O pacote, anunciado nesta terça-feira, 30, pelo ministro Alexandre Padilha prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões e tem como foco antecipar riscos, ampliar a emissão de alertas e fortalecer a proteção da população, especialmente nas regiões mais suscetíveis aos impactos.

"O Ministério da Saúde deixou claro, inclusive na COP30, que considera a crise climática, antes de mais nada, uma crise de saúde pública. Com as bases descentralizadas, aumentamos em 20 vezes a capacidade de pronta resposta em até 12 horas, com profissionais capacitados, equipamentos e estruturas mais próximas dos territórios", ressaltou Padilha.

O El Niño é um fenômeno climático associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico tropical, na faixa próxima à linha do Equador. Esse processo altera os padrões de vento e de chuva em diferentes partes do planeta. No Brasil, os efeitos são esperados a partir de junho, com possibilidade de tempestades de grande intensidade na Região Sul, enquanto Centro-Oeste e Norte podem enfrentar períodos de seca mais severa e aumento da ocorrência de incêndios.

Plano de ação do Ministério da Saúde

Entre as iniciativas previstas pelo Ministério da Saúde está a criação de oito unidades dos Centros Integrados de Saúde e Clima, distribuídas pelas cinco regiões do país. A primeira unidade deve ser inaugurada na Bahia, na quinta-feira.

"Na parte operacional, a Força Nacional do SUS terá oito bases distribuídas pelo país — em Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), além de unidades no Norte, Nordeste e Centro-Oeste — com implantação prevista até 2027. A estrutura será a primeira do tipo na América do Sul e reforça a capacidade de atuação do SUS em crises sanitárias, apoio a estados e municípios, eventos de massa e situações de eventos extremos e desastres", explicou o ministério.

Outra medida anunciada é o Painel Nacional de Excesso de Calor, ferramenta desenvolvida para apoiar ações de vigilância, prevenção e resposta a eventos relacionados às altas temperaturas. O sistema também contará com alertas emitidos com antecedência de até cinco dias. O plano inclui ainda a ampliação da atuação da Força Nacional do SUS, com o objetivo de acelerar o atendimento em situações de emergência.

Para a população idosa, o ministério também prepara um protocolo específico. As orientações incluem oferecer água mesmo na ausência de sensação de sede e estimular a ventilação dos ambientes residenciais.