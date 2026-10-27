O que Mbappé fez na China? Entenda a polêmica que custou três contratos

RESUMO ＋ Kylian Mbappé perdeu contratos publicitários com três empresas chinesas após a circulação de um vídeo em que parece fazer uma piada sobre Mao Tsé-tung. A gravação provocou críticas nas redes sociais e uma manifestação do Ministério das Relações Exteriores da China. A AFP não conseguiu confirmar inicialmente a autenticidade do vídeo.

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, perdeu contratos publicitários com três empresas chinesas após a circulação de um vídeo em que parece fazer uma piada sobre Mao Tsé-tung, líder da revolução comunista que fundou a República Popular da China.

As empresas Dongpeng, do setor de bebidas, Mengniu, de laticínios, e Milkground, fabricante de queijos, anunciaram nesta terça-feira, 27, o rompimento imediato das parcerias com o jogador. Em comunicados semelhantes, as marcas afirmaram ter "tolerância zero" com atitudes e declarações que ferem os sentimentos nacionais.

A decisão ocorreu após a divulgação de uma gravação em que Mbappé comenta os memes feitos com sua imagem. No vídeo, o jogador afirma que a montagem mais engraçada que viu mostra seu rosto sobreposto ao de um homem que acredita ser "um ditador chinês".

A referência seria a uma montagem que coloca o rosto do atacante sobre uma fotografia de Mao Tsé-tung. A agência AFP informou que seus serviços de verificação digital não conseguiram confirmar inicialmente a autenticidade da gravação.

Por que a China se irritou com Mbappé?

A polêmica envolve a figura de Mao Tsé-tung, que liderou a revolução comunista chinesa e proclamou a República Popular da China em 1949. Morto em 1976, ele é oficialmente reverenciado como um herói no país.

Por isso, a possível referência de Mbappé a Mao como um "ditador chinês" provocou críticas nas redes sociais e levou empresas locais a encerrar suas associações comerciais com o jogador.

O Ministério das Relações Exteriores da China também comentou o episódio. O porta-voz Guo Jiakun afirmou que declarações consideradas ofensivas ao sentimento nacional enfrentam rejeição da sociedade chinesa.

"Qualquer comentário ou ato que fira os sentimentos do povo chinês enfrenta, naturalmente, uma rejeição comum por parte de toda a sociedade chinesa", declarou.

A reação ganhou destaque no Weibo, uma das principais redes sociais chinesas. O assunto "Dongpeng Bebidas encerra a colaboração com Mbappé" chegou ao topo dos temas mais comentados, com 430 milhões de visualizações, segundo a AFP.

Quais empresas cancelaram contratos com Mbappé?

Três companhias anunciaram o fim das parcerias publicitárias com o atacante nesta terça-feira, 27:

Dongpeng: empresa chinesa do setor de bebidas;

empresa chinesa do setor de bebidas; Mengniu: uma das grandes companhias de laticínios do país;

uma das grandes companhias de laticínios do país; Milkground: fabricante chinesa de queijos.

As três empresas utilizavam o nome e a imagem do jogador em campanhas publicitárias. Durante a última Copa do Mundo, as marcas divulgaram anúncios produzidos com inteligência artificial que incluíam a imagem de Mbappé.

Os comunicados de encerramento das parcerias utilizaram termos semelhantes e citaram a política de tolerância zero a manifestações consideradas ofensivas aos sentimentos nacionais.

Mbappé foi bloqueado nas redes sociais chinesas?

Além da perda dos contratos, Mbappé também teve sua atividade restringida no Xiaohongshu, rede social conhecida internacionalmente como RedNote.

Nesta terça-feira, a conta associada ao nome do jogador informou que ele estava proibido de publicar na plataforma por violação das regras da comunidade.

O atacante tem cerca de 1 milhão de seguidores no Weibo e outros 1,1 milhão no Xiaohongshu, segundo a AFP.

Mbappé costuma ser alvo de montagens nas redes sociais que o associam a personagens históricos e figuras autoritárias.