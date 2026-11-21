A vida de Alê Costa, fundador da Cacau Show, tem sido uma grande corrida em uma montanha-russa. Pelo menos nos últimos dois anos, enquanto ele constrói, em Itu, no interior de São Paulo, um parque de diversões de 2 bilhões de reais.

"Eu tenho passado 70% do meu tempo aqui. E outros 50% do meu tempo no escritório da Cacau Show. Ou seja, estou trabalhando 120%", diz Alê, que recebeu a EXAME no canteiro de obras do Cacau Park.

A rotina acompanha a corrida para inaugurar o empreendimento em dezembro de 2027. "Estou trabalhando 80 horas por semana. De segunda a sábado, do início da manhã até a noite", diz o empresário.

Agora, a cerca de um ano da abertura prevista, 55% das obras já estão concluídas.

Algumas atrações também estão praticamente prontas. É o caso da Dreams, uma montanha-russa de 55 metros de altura, 1 quilômetro de extensão e velocidade máxima de 120 quilômetros por hora.

A EXAME visitou as obras e experimentou três atrações.

Na Dreams, que percorre o circuito ao som de Don't Stop Me Now, do Queen, a estrutura principal já permite testar o brinquedo.

Mas ainda há trabalho pela frente: as equipes constroem o espaço que receberá a fila de visitantes e funcionará também como uma fábrica de chocolate.

Como estão as obras do Cacau Park

A Dreams é uma das principais atrações do projeto. Com quatro inversões, trechos em que os passageiros ficam de cabeça para baixo, a montanha-russa alcança a velocidade máxima em poucos segundos. A Cacau Show a apresenta como a mais alta e veloz da América Latina.

Dreams, montanha-russa do Cacau Park, em Itu (SP): 55 metros de altura e velocidade máxima de 120 km/h (Cacau Show/Divulgação)

O brinquedo é um dos exemplos mais visíveis do avanço da construção desde fevereiro, quando a EXAME publicou uma reportagem sobre o andamento do empreendimento.

Na ocasião, sete brinquedos haviam sido instalados. A Dreams já estava com todos os trilhos montados e passava pelos trabalhos de instalação elétrica.

Nove meses depois, a reportagem pôde experimentar a montanha-russa, além de outras duas atrações que também estão praticamente concluídas.

Uma delas é a Enigmaia, uma atração do tipo Mad House, em que o movimento de uma gôndola e dos cenários cria a ilusão de que todo o ambiente está girando. A experiência combina efeitos visuais e movimentos mecânicos para confundir a percepção dos visitantes.

Interior da Enigmaia, atração do tipo Mad House do Cacau Park (Cacau Show/Divulgação)

A outra é o Voo de Tical, um simulador de voo conhecido como Flying Theater. Nele, os participantes têm a sensação de sobrevoar diferentes paisagens, com o auxílio de imagens e efeitos sensoriais, como vento, aromas e mudanças de temperatura.

Voo de Tical, simulador do tipo Flying Theater do Cacau Park (Cacau Show/Divulgação)

Essas atrações ajudam a mostrar o tipo de experiência que a Cacau Show pretende oferecer. O projeto terá 52 brinquedos e 70 atrações, incluindo paradas temáticas, teatros e experiências imersivas, aquelas que procuram fazer o visitante se sentir dentro da história apresentada.

Cenografia e iluminação compõem as experiências imersivas que a Cacau Show quer oferecer no parque (Cacau Show/Divulgação)

Mas ter brinquedos funcionando não significa que o parque esteja pronto para abrir.

Além das atrações, ainda é necessário concluir cenários, áreas de circulação, estruturas de alimentação, hotéis e outros espaços que farão parte da experiência dos visitantes.

Na Dreams, por exemplo, a Cacau Show quer transformar até o tempo de espera em entretenimento. A fila passará por uma fábrica de chocolate integrada à atração, conectando o negócio que deu origem à companhia ao parque de diversões.

Esse é um dos desafios da obra: fazer com que estruturas de engenharia, atrações mecânicas e experiências temáticas funcionem juntas.

Com 55% da construção concluída na data da visita, ainda há quase metade do projeto a executar até a abertura prevista.

O desafio de construir um parque de 2 bilhões de reais

A construção do Cacau Park colocou Alê Costa diante de uma rotina diferente daquela que conhece há quase quatro décadas na indústria de chocolates.

O empresário afirma trabalhar entre 75 e 80 horas por semana, dividindo o tempo entre as operações da Cacau Show e o canteiro de obras.

Em alguns dias, chega ao parque por volta das 6h40. A agenda é preenchida por reuniões de engenharia, acompanhamento de fornecedores e decisões sobre o andamento da construção.

Os sábados também entraram no expediente. Costa conta que costuma passar o dia inteiro no empreendimento, muitas vezes das 7 horas da manhã até as 18 horas.

Para o empresário, o principal desafio está em coordenar uma obra com diferentes frentes acontecendo ao mesmo tempo.

Além da instalação dos brinquedos, há a construção de hotéis, estruturas de alimentação, áreas temáticas e toda a infraestrutura necessária para receber milhares de pessoas. "É muito difícil fazer isso", afirma.

Um dos obstáculos está na adaptação de tecnologias e projetos desenvolvidos fora do Brasil.

Costa explica que fornecedores estrangeiros conhecem as soluções utilizadas em parques internacionais, mas nem sempre estão familiarizados com os custos e as condições de construção do mercado brasileiro.

Ricardo Etges, vice-presidente de vendas e marketing da Vekoma, e Alê Costa, fundador da Cacau Show, no carrinho da Dreams (Cacau Show/Divulgação)

Isso exige encontrar alternativas para adaptar equipamentos, processos e métodos de execução.

"É mais fácil a gente gringarizar do que eles tropicalizarem", diz Costa, ao explicar a necessidade de adaptar soluções internacionais à realidade brasileira.

Para montar a equipe, o empresário reuniu profissionais com experiências em diferentes segmentos.

Há pessoas que trabalharam em parques de diversões, televisão, hotelaria e outras atividades ligadas ao entretenimento.

Alguns já faziam parte dos negócios da Cacau Show. Outros chegaram especificamente para o projeto.

Mesmo com a correria, Costa diz estar vivendo um dos períodos de maior dedicação profissional de sua trajetória. "Estou muito feliz, trabalhando como nunca", diz.

R$ 2 bilhões no parque e mais R$ 1 bilhão em terrenos

O Cacau Park é uma das maiores apostas de Alê Costa desde a fundação da Cacau Show, em 1988.

O investimento previsto para construir o parque de diversões é de 2 bilhões de reais. Segundo o empresário, o projeto continua dentro do orçamento planejado.

Mas esse valor representa apenas uma parte do dinheiro comprometido pela companhia na região.

"Nós investimos mais 1 bilhão de reais em terras na região", diz Costa.

A empresa adquiriu terrenos próximos ao empreendimento para ampliar as possibilidades de desenvolvimento imobiliário e comercial no entorno.

Segundo o fundador, a companhia passou a reunir aproximadamente 16,5 milhões de metros quadrados de terrenos, dos quais cerca de 1 milhão de metros quadrados corresponde à área do parque.

A decisão está ligada a uma expectativa de valorização das áreas próximas ao complexo.

A chegada de um destino turístico desse porte pode estimular a demanda por hospedagem, restaurantes, comércio e outros serviços. Ao controlar parte dos terrenos, a Cacau Show busca participar de negócios que possam surgir com o desenvolvimento da região.

"A gente comprou muito mais em volta pra gente conseguir rentabilizar", diz.

A estratégia amplia as possibilidades de receita, mas também aumenta o tamanho da aposta.

Somados o orçamento do parque e os recursos destinados aos terrenos, são 3 bilhões de reais comprometidos no projeto e em seu entorno.

Três hotéis e a ambição de oferecer uma alternativa à Disney

A hospedagem ocupa um espaço central no projeto do Cacau Park.

Durante a visita, a EXAME também acompanhou o avanço das obras de um dos hotéis, cuja estrutura externa já está em estágio avançado.

O complexo terá três empreendimentos de hospedagem. O maior deles contará com 720 quartos distribuídos em três edifícios. Outros dois hotéis estão previstos, com 320 e 300 quartos.

Ao todo, são 1.340 quartos planejados.

O empreendimento de 300 quartos poderá ter uma função diferente dos demais: abrigar parte dos profissionais que trabalharão no parque.

Costa quer atrair trabalhadores de diferentes regiões do Brasil, incluindo jovens que estejam começando a carreira em turismo e hotelaria. "A gente quer oferecer o pacote de morar aqui", diz.

A proposta é criar condições para que funcionários vivam perto do trabalho e desenvolvam vínculos com outros profissionais da operação.

Para os visitantes, os hotéis representam outra parte da estratégia.

A Cacau Show quer transformar o parque em um destino de férias, capaz de receber famílias por vários dias, e não apenas em uma atração para visitas de poucas horas. Isso permitiria ampliar as receitas com hospedagem, alimentação e serviços, além da venda dos ingressos para os brinquedos.

Costa compara a proposta à experiência de uma viagem à Disney, nos Estados Unidos.

No Voo de Tical, visitantes têm a sensação de sobrevoar paisagens com efeitos de vento, aromas e temperatura (Cacau Show/Divulgação)

Segundo sua estimativa, uma família brasileira com quatro pessoas pode gastar pelo menos 50.000 reais para passar uma semana no destino americano, considerando os custos da viagem.

O empresário pretende oferecer uma experiência de férias no Cacau Park por um valor menor.

"A gente quer fazer essa mesma coisa com 10.000, com 15.000", diz.

Os valores são uma ambição comercial do fundador, e não preços de pacotes já anunciados.

O objetivo é alcançar famílias que desejam viajar para um parque de diversões de grande porte, mas encontram barreiras financeiras para visitar destinos internacionais.

Para isso, será necessário equilibrar o custo de manutenção das atrações, a operação dos hotéis e os preços cobrados dos visitantes.

Costa acredita que existe espaço para esse modelo no Brasil, considerando o tamanho da população e a quantidade de pessoas que ainda não têm acesso a experiências desse tipo.

O empresário também aponta a base de consumidores da Cacau Show como uma vantagem para apresentar o novo destino ao público.

A companhia conta com milhões de participantes em seu programa de fidelidade, que poderão conhecer o empreendimento por meio dos canais já utilizados pela rede de chocolates.

O que falta para o Cacau Park abrir em 2027

A previsão apresentada pela Cacau Show é inaugurar o parque em dezembro de 2027.

Área temática do Cacau Park, com a estrutura da Dreams ao fundo: cenários e jardins ainda estão em execução (Cacau Show/Divulgação)

A companhia também precisará contratar e treinar funcionários para receber o público.

Segundo as estimativas divulgadas pela Cacau Show, o empreendimento deverá gerar 3.000 empregos diretos e cerca de 10.000 empregos indiretos.

A expectativa é receber 3 milhões de visitantes por ano.

Para atingir esse volume, o parque precisará conquistar um público que vai além dos consumidores que já frequentam as lojas da marca. Para comparação, veja quais são os parques de diversões mais visitados da América Latina.

O desafio será transformar a curiosidade inicial pelo empreendimento em viagens, visitas recorrentes e ocupação dos hotéis ao longo do ano.

Costa reconhece que a resposta do mercado será determinante para o retorno financeiro do investimento.

O empresário afirma que pretende reservar um dia por mês para uma iniciativa social, enquanto os preços e a rentabilidade da operação dependerão da reação do público.

"Faça o melhor que você puder, cobre o preço mais acessível que você puder, que eles vão chegar", afirma.

É uma convicção que o acompanha desde os primeiros anos da Cacau Show. Mas, desta vez, ela está sendo colocada à prova em um negócio bastante diferente da fabricação de chocolates.