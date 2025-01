Com mais funções que o Instagram, Xiaohongshu lidera na App Store americana

Nesta semana, o aplicativo chinês Xiaohongshu, conhecido como “Pequeno Livro Vermelho”, ou Red Note em inglês, alcançou o topo da lista de downloads na App Store dos Estados Unidos. O crescimento foi impulsionado pelo iminente banimento do TikTok no país. Brasileiros e outros estrangeiros residentes nos Estados Unidos também têm explorado a plataforma, que oferece mais funcionalidades que o Instagram. Recentemente, o app saltou do 209º lugar para o 1º em apenas uma semana.

Ao contrário do TikTok, que foi desenvolvido como uma marca separada do Douyin — a versão chinesa do aplicativo que opera exclusivamente na China —, o Xiaohongshu é uma plataforma internacional. Ele permite que usuários chineses e de outros países interajam e compartilhem conteúdos, criando uma rede global de troca de informações. Essa característica oferece uma grande vantagem para empresas e criadores que buscam alcançar públicos diversos, incluindo o exigente mercado chinês.

Rede social e e-commerce integrados

Frequentemente comparado ao Instagram pelo foco em conteúdo visual como fotos, vídeos e lives, o Xiaohongshu vai além de uma rede social tradicional. A plataforma é integrada ao comércio eletrônico, permitindo que os usuários comprem produtos diretamente no aplicativo. Qualquer usuário pode criar um perfil e utilizá-lo como uma vitrine virtual para vender produtos, eliminando a necessidade de redirecionamento para sites externos. Os chineses são pioneiros nessa integração entre redes sociais e comércio eletrônico, e o Xiaohongshu exemplifica isso.

Desafios para a expansão global

Apesar do crescimento acelerado, o Xiaohongshu enfrenta desafios, especialmente relacionados à conformidade regulatória, como a exigência de verificação de identidade real. Além disso, a predominância de conteúdos em língua chinesa dificulta a navegação de usuários internacionais. Muitos relataram dificuldades ao utilizar números de telefone estrangeiros para acessar funcionalidades e interagir com outras contas, o que pode limitar o alcance global da plataforma.

Estratégias de marketing no mercado chinês

O aplicativo também é uma poderosa ferramenta para empresas estrangeiras que desejam entrar no mercado chinês. Com parcerias estratégicas, ele funciona como uma porta de entrada para marcas internacionais, oferecendo visibilidade para seus produtos. A base de usuários é composta, em grande parte, por mulheres jovens entre 18 e 35 anos, interessadas em beleza, moda e estilo de vida, o que reforça seu potencial como plataforma de marketing digital.