Netanyahu convida Flávio Bolsonaro para visita em Israel

Repórter
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 09h55.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para visitar o país após uma conversa por telefone na quinta-feira, 8. Segundo o governo israelense, os dois discutiram a aproximação entre Brasil e Israel. O contato ocorreu a pouco mais de duas semanas do segundo turno das eleições brasileiras, marcado para 25 de outubro.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para visitar o país após uma conversa por telefone na noite de quinta-feira, 8.
O contato foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo gabinete do premiê israelense.
Segundo o comunicado, Netanyahu parabenizou Flávio pelo resultado obtido no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, realizado no domingo, 4. O senador terminou a votação à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.
O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, também participou da ligação, de acordo com o governo israelense.
“O primeiro-ministro convidou Bolsonaro para visitar Israel e, por sua vez, Bolsonaro convidou o primeiro-ministro para visitar o Brasil”, informou o gabinete.
O comunicado acrescenta que os dois querem “renovar a profunda amizade entre os dois países”, em meio às mudanças nas relações de Israel com países sul-americanos.
A conversa aconteceu a 17 dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Em Israel, as eleições gerais estão previstas para 27 de outubro.
A disputa brasileira apresenta um cenário de empate técnico, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 9.
O levantamento aponta Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais.
Na rejeição, os percentuais também são próximos: 45,2% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula, enquanto 44,2% rejeitam Flávio Bolsonaro.
A pesquisa ouviu 2.100 eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O nível de confiança informado é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.
Sim. O primeiro-ministro israelense convidou Flávio Bolsonaro para visitar Israel durante uma conversa por telefone na quinta-feira, 8 de outubro, segundo comunicado divulgado por seu gabinete.
Segundo o governo israelense, Netanyahu parabenizou Flávio pelo resultado do primeiro turno e os dois manifestaram interesse em fortalecer as relações entre Brasil e Israel.
Sim. O gabinete do primeiro-ministro israelense informou que Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, também participou da ligação.
O segundo turno das eleições presidenciais brasileiras está marcado para 25 de outubro de 2026.
Pesquisa Vox Brasil divulgada em 9 de outubro aponta Lula com 44,2% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 42,7%. Os dois estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,15 pontos percentuais.