Netanyahu convida Flávio Bolsonaro para visita em Israel

RESUMO ＋ O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para visitar o país após uma conversa por telefone na quinta-feira, 8. Segundo o governo israelense, os dois discutiram a aproximação entre Brasil e Israel. O contato ocorreu a pouco mais de duas semanas do segundo turno das eleições brasileiras, marcado para 25 de outubro.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convidou o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para visitar o país após uma conversa por telefone na noite de quinta-feira, 8.

O contato foi divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo gabinete do premiê israelense.

Segundo o comunicado, Netanyahu parabenizou Flávio pelo resultado obtido no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras, realizado no domingo, 4. O senador terminou a votação à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista.

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, irmão de Flávio, também participou da ligação, de acordo com o governo israelense.

“O primeiro-ministro convidou Bolsonaro para visitar Israel e, por sua vez, Bolsonaro convidou o primeiro-ministro para visitar o Brasil”, informou o gabinete.

O comunicado acrescenta que os dois querem “renovar a profunda amizade entre os dois países”, em meio às mudanças nas relações de Israel com países sul-americanos.

Convite ocorre antes do segundo turno entre Lula e Flávio

A conversa aconteceu a 17 dias do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro. Em Israel, as eleições gerais estão previstas para 27 de outubro.

A disputa brasileira apresenta um cenário de empate técnico, segundo pesquisa do Instituto Vox Brasil divulgada nesta sexta-feira, 9.

O levantamento aponta Lula com 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% de Flávio Bolsonaro. A diferença de 1,5 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,15 pontos percentuais.

Na rejeição, os percentuais também são próximos: 45,2% dos entrevistados afirmam que não votariam em Lula, enquanto 44,2% rejeitam Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 2.100 eleitores entre os dias 5 e 7 de outubro, por meio de entrevistas presenciais domiciliares. O nível de confiança informado é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09623/2026.