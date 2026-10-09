A corrida pela Presidência da República em 2026 apresenta um cenário de empate técnico na simulação de segundo turno entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

De acordo com a pesquisa da Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 9, o petista registra 44,2% das intenções de voto, contra 42,7% do parlamentar fluminense.

A diferença de apenas 1,5 ponto percentual está rigorosamente dentro do limite da margem de erro da sondagem. O grupo de eleitores que declaram voto em nenhum, branco ou nulo soma 3,4%, enquanto os que não sabem ou não opinaram representam 9,7% dos entrevistados no cenário estimulado.

No último domingo, Flávio Bolsonaro terminou a frente de Lula no primeiro turno.

Cenário decisivo e limite na transferência de votos

A estabilidade do cenário eleitoral no confronto direto é reforçada pelo alto nível de convicção declarada do eleitorado nacional.

Questionados sobre a decisão para o segundo turno, 76,2% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos, enquanto os que admitem a possibilidade de mudança representam apenas 13,4%.

Uma eventual transferência de votos entre lideranças parece ter peso limitado na definição da disputa final.

Apenas 17,2% dos entrevistados declaram que seguiriam a orientação do seu candidato de primeiro turno, ante 63,4% que garantem manter sua própria escolha de forma independente.

Rejeição e avaliação do executivo

O equilíbrio estatístico observado nas intenções de voto espelha-se com precisão nos índices de rejeição para a presidência.

Lula (PT) é rejeitado por 45,2% do eleitorado, ao passo que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marca 44,2% no indicador de quem o eleitor não votaria de jeito nenhum. Os que rejeitam ambos somam 7%.

O contexto de competitividade eleitoral é atravessado pelo desempenho da atual gestão federal perante a opinião pública.

O governo presidencial registra uma desaprovação de 51,6%, índice que supera a atual aprovação de 43,2%. Os que não souberam avaliar a administração representam 5,2%.

Perfil demográfico e espectro político da amostra

O raio-x da amostra nacional aponta para uma leve vantagem da direita na autodeclaração política do eleitorado brasileiro.

Os entrevistados que se identificam com a direita representam 39,8%, enquanto os identificados com a esquerda somam 33,4%. Outros 25% afirmam não se identificar com nenhuma das tradicionais posições.

Socioeconomicamente, a pesquisa capta de forma majoritária o sentimento do eleitor de baixa renda, com 83,9% inseridos na faixa de até dois salários mínimos.

Sob a ótica da fé, o grupo é formado por 56,2% de católicos e 31,4% de evangélicos, com maior densidade habitacional focada nas regiões Sudeste (41,7%) e Nordeste (26,9%).

A pesquisa Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas entrevistou 2.100 eleitores entre 05 a 07 de outubro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09623/2026.