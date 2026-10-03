Quando vai ser o segundo turno das eleições de 2026?

Eleições 2026: primeiro turno é neste domingo, 4 de outubro (Joédson Alves/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06h15.
Última atualização em 3 de outubro de 2026 às 23h49.
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro e será realizado nas disputas para presidente e governador em que nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. A nova votação reúne os dois candidatos mais votados para cada cargo ainda em disputa. Senadores e deputados são escolhidos apenas no primeiro turno.
O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 4, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Se nenhum candidato à Presidência ou aos governos estaduais obtiver mais de 50% dos votos válidos, haverá uma nova votação para definir o vencedor.
A data do segundo turno das eleições de 2026 é 25 de outubro, último domingo do mês. A disputa reunirá os dois candidatos mais votados para cada cargo que não tiver sido definido no primeiro turno. Votos em branco e nulos não entram no cálculo dos votos válidos.
A data do segundo turno das eleições é 25 de outubro de 2026. A realização dessa etapa depende dos resultados do primeiro turno, tanto na disputa presidencial quanto nas eleições para os governos dos estados e do Distrito Federal.
Para vencer no primeiro turno, um candidato a presidente ou governador precisa conquistar a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais da metade deles. Votos em branco e nulos ficam fora desse cálculo.
Ser o candidato mais votado, portanto, não basta para garantir a vitória na primeira votação. Se nenhum concorrente atingir a maioria absoluta, os dois primeiros colocados disputam o segundo turno.
A segunda votação é independente da primeira: os resultados iniciais definem quem continua na disputa. No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos, novamente sem considerar brancos e nulos.
Nas eleições gerais de 2026, o segundo turno pode ocorrer exclusivamente nas disputas para:
As eleições para senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital são definidas em uma única votação. Esses cargos, portanto, não estarão em disputa em 25 de outubro.
No primeiro turno, cada eleitor fará seis escolhas na urna, incluindo dois votos para o Senado. Veja a ordem de votação e os cargos em disputa nas eleições 2026.
O segundo turno seguirá o mesmo horário do primeiro: das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.
Nos estados com fusos diferentes, os horários locais serão adaptados para que a votação comece e termine simultaneamente em todo o país.
Sim. O eleitor pode participar do segundo turno mesmo que não tenha votado no primeiro, desde que esteja apto a votar.
A Justiça Eleitoral considera cada turno um pleito independente para fins de comparecimento. A ausência em 4 de outubro, portanto, não impede a participação na votação de 25 de outubro.
A apuração começa após o encerramento da votação. No primeiro turno, a EXAME terá cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026, com dados, reportagens, análises e transmissão ao vivo.
Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para domingo, 25 de outubro. A realização da nova votação dependerá dos resultados do primeiro turno nas disputas para presidente e governador.
O segundo turno ocorre quando nenhum candidato a presidente ou governador conquista a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, ou seja, mais de 50%. Nesse caso, os dois candidatos mais votados avançam para a segunda votação.
Não. Votos em branco e nulos não são considerados no cálculo dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos.
O segundo turno pode ocorrer nas eleições para presidente e vice-presidente da República e para governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal.
Não. As eleições para senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital são definidas em uma única votação. Esses cargos, portanto, não estarão em disputa no segundo turno.
A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Nos estados com fusos horários diferentes, os horários locais serão adaptados para que a votação comece e termine simultaneamente em todo o país.
Sim. Quem não compareceu ao primeiro turno pode votar no segundo, desde que esteja apto a votar. Para fins de comparecimento, a Justiça Eleitoral considera cada turno um pleito independente.
No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos. Assim como no primeiro turno, votos em branco e nulos não entram nesse cálculo.