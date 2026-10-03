Quando vai ser o segundo turno das eleições de 2026?

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para 25 de outubro e será realizado nas disputas para presidente e governador em que nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. A nova votação reúne os dois candidatos mais votados para cada cargo ainda em disputa. Senadores e deputados são escolhidos apenas no primeiro turno.

O primeiro turno das eleições de 2026 será realizado neste domingo, 4, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente, governadores, senadores e deputados. Se nenhum candidato à Presidência ou aos governos estaduais obtiver mais de 50% dos votos válidos, haverá uma nova votação para definir o vencedor.

A data do segundo turno das eleições de 2026 é 25 de outubro, último domingo do mês. A disputa reunirá os dois candidatos mais votados para cada cargo que não tiver sido definido no primeiro turno. Votos em branco e nulos não entram no cálculo dos votos válidos.

Quando é o segundo turno das eleições 2026?

A data do segundo turno das eleições é 25 de outubro de 2026. A realização dessa etapa depende dos resultados do primeiro turno, tanto na disputa presidencial quanto nas eleições para os governos dos estados e do Distrito Federal.

O que define se haverá segundo turno?

Para vencer no primeiro turno, um candidato a presidente ou governador precisa conquistar a maioria absoluta dos votos válidos, ou seja, mais da metade deles. Votos em branco e nulos ficam fora desse cálculo.

Ser o candidato mais votado, portanto, não basta para garantir a vitória na primeira votação. Se nenhum concorrente atingir a maioria absoluta, os dois primeiros colocados disputam o segundo turno.

A segunda votação é independente da primeira: os resultados iniciais definem quem continua na disputa. No segundo turno, vence quem obtiver a maioria dos votos válidos, novamente sem considerar brancos e nulos.

Quais cargos podem ter segundo turno em 2026?

Nas eleições gerais de 2026, o segundo turno pode ocorrer exclusivamente nas disputas para:

Presidente e vice-presidente da República;

Governador e vice-governador dos estados e do Distrito Federal.

As eleições para senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital são definidas em uma única votação. Esses cargos, portanto, não estarão em disputa em 25 de outubro.

No primeiro turno, cada eleitor fará seis escolhas na urna, incluindo dois votos para o Senado. Veja a ordem de votação e os cargos em disputa nas eleições 2026.

Qual será o horário da votação no segundo turno?

O segundo turno seguirá o mesmo horário do primeiro: das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Nos estados com fusos diferentes, os horários locais serão adaptados para que a votação comece e termine simultaneamente em todo o país.

Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo?

Sim. O eleitor pode participar do segundo turno mesmo que não tenha votado no primeiro, desde que esteja apto a votar.

A Justiça Eleitoral considera cada turno um pleito independente para fins de comparecimento. A ausência em 4 de outubro, portanto, não impede a participação na votação de 25 de outubro.

Onde acompanhar os resultados das eleições 2026?

A apuração começa após o encerramento da votação. No primeiro turno, a EXAME terá cobertura em tempo real dos resultados das eleições 2026, com dados, reportagens, análises e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a evolução da disputa pela Presidência, pelos governos estaduais e pelas 54 vagas em disputa no Senado ao longo da contagem dos votos.