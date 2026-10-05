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Trump diz que vantagem de Flávio foi ‘impressionante’, mas que 2º turno será ‘muito disputado’

Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PR-RJ) e o presidente dos EUA, Donald Trump: americano recebeu o pré-candidato do PL na Casa Branca, em maio, em movimento considerado apoio ao filho do ex-presidente brasileiro (Eduardo Bolsonaro/X/Reprodução)

O senador Flávio Bolsonaro (PR-RJ) e o presidente dos EUA, Donald Trump: americano recebeu o pré-candidato do PL na Casa Branca, em maio, em movimento considerado apoio ao filho do ex-presidente brasileiro (Eduardo Bolsonaro/X/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17h31.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar nesta segunda-feira, 5, o resultado do primeiro turno das eleições brasileiras.

Desta vez, Trump classificou como “grande vitória” a vantagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

“É uma grande vitória... apertada, mas uma vitória muito, muito grande. Incrível”, disse Trump a jornalistas.

Segundo o republicano, no entanto, a disputa pela Presidência no segundo turno será “muito disputada”.

Flávio terminou o primeiro turno com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. Os dois voltam às urnas em 25 de outubro.

Mais cedo, Trump comentou a eleição brasileira em sua rede social. Ele elogiou a rapidez da apuração e comparou o processo com a divulgação dos resultados eleitorais nos Estados Unidos.

"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram pouco depois do encerramento da votação, NO MESMO DIA! Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e várias outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem fraudados — quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é CORRUPTA", afirmou Trump.

Milei e Netanyahu celebram

O presidente argentino Javier Milei foi um dos primeiros líderes estrangeiros a reagir ao resultado. Em uma publicação nas redes sociais, parabenizou Flávio Bolsonaro pela liderança no primeiro turno e classificou a disputa contra Lula como uma “histórica eleição”.

“A LIBERDADE AVANÇA NO BRASIL. Parabéns, querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica eleição contra o comunista Lula. O continente americano é de cidadãos que querem viver em liberdade. Espero que em breve possamos começar a trabalhar juntos para que a Argentina e o Brasil continuem sendo grandes parceiros comerciais, culturais e políticos. As oportunidades para nossas nações, trabalhando juntas, são infinitas. VIVA A LIBERDADE, CARAJO...!!”, escreveu o argentino em seu perfil do X.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também cumprimentou Flávio pelo resultado e desejou uma vitória no segundo turno. Segundo Netanyahu, a eleição pode abrir caminho para a retomada da relação entre Israel e Brasil.

“Parabéns, @FlavioBolsonaro, pela votação de ontem e boa sorte na final. Estou ansioso para restabelecer a extraordinária amizade entre Israel e Brasil. Desejo a você uma grande vitória, meu amigo", escreveu o premiê em publicação no Instagram.

A declaração foi uma das primeiras manifestações de um chefe de governo estrangeiro sobre o resultado brasileiro.

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