Mais de 300 escolas são evacuadas na Itália após ameaças de bomba

Pelo menos 300 escolas foram evacuadas na Itália nesta quarta-feira, 11, após receberem mensagens anônimas com ameaças de bomba. O alerta mobilizou forças de segurança em diferentes regiões do país, incluindo Roma, Milão, Veneza e Trieste.

O ministro da Educação italiano, Giuseppe Valditara, afirmou que o número de instituições afetadas ainda pode aumentar. Segundo ele, as autoridades suspeitam que as ameaças sejam falsas, principalmente pela quantidade de escolas que receberam mensagens semelhantes.

Os e-mails foram assinados por uma pessoa que se identificou como "Mikhail Andropov, líder do Vilaiato do Misoginistão", de acordo com a agência internacional Reuters. O texto ameaçava promover um "genocídio contra os italianos" e afirmava que explosivos haviam sido deixados em prédios escolares e no carro do primeiro-ministro.

A polícia italiana investiga a origem das mensagens. Até o momento, não foram encontrados artefatos explosivos nas escolas vistoriadas.

Escolas são evacuadas em diferentes regiões da Itália

Em Roma, policiais e carabineiros realizaram operações preventivas em instituições de diferentes níveis de ensino. Uma escola informou aos pais, por meio de um aplicativo de mensagens, que os estudantes haviam sido levados para uma área segura e permaneciam sob supervisão dos professores.

Na região de Milão, também houve evacuações. Em Busto Arsizio, as escolas Pertini, Marco Polo e Bossi foram esvaziadas, e equipes antibombas do aeroporto de Malpensa foram mobilizadas.

Em Trieste, 14 escolas foram evacuadas. O alerta também atingiu instituições em Gorizia, Monfalcone e Udine. Na Ligúria, dezenas de unidades de ensino suspenderam as atividades, principalmente em Gênova e Sanremo.

Em Potenza, três escolas secundárias foram esvaziadas. Na província de Ragusa, pelo menos dois prédios foram evacuados, enquanto em Lecce os alunos da escola Banzi Bazoli, que tem cerca de 1.700 estudantes, precisaram deixar o local. As aulas foram retomadas após verificações policiais.

Meloni convoca reunião de emergência

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou uma reunião de emergência para as 16h desta quarta-feira, no Palazzo Chigi, sede do governo italiano.

O encontro deve reunir vice-primeiros-ministros, ministros, representantes da Presidência do Conselho, chefes dos serviços de inteligência e integrantes da Agência Nacional de Segurança Cibernética.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, afirmou que as ameaças buscam provocar preocupação e desestabilização. Segundo ele, as autoridades trabalham para distinguir riscos concretos de mensagens sem credibilidade.

Valditara também anunciou que discutiria uma estratégia de resposta com os ministros do Interior e da Defesa.

Itália registra terceira onda de ameaças em três semanas

Esta é a terceira onda de ameaças de bomba contra escolas italianas em pouco mais de três semanas.

Em 19 de outubro, pelo menos 50 instituições receberam mensagens anunciando atentados e defendendo a implantação da sharia, a lei islâmica. Em 2 de novembro, uma nova série de alertas atingiu 279 escolas, com mensagens assinadas por supostos integrantes da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

O mesmo suposto autor dos e-mails desta quarta-feira também reivindicou ameaças enviadas na sexta-feira anterior a redações de veículos de comunicação na Irlanda e na Bulgária.

A Polícia Postal italiana investiga possíveis conexões entre os episódios e tenta identificar os responsáveis.

Os alertas ocorrem em um período de preocupação crescente na Europa com ameaças híbridas e ataques contra diferentes serviços. Em quatro dias, cerca de 35 aeronaves foram desviadas, revistadas ou escoltadas por caças após ameaças de bomba.

Ainda não há confirmação de que os episódios estejam relacionados.

*Com O Globo