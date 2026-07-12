Irã ataca países do Golfo e amplia tensão no Oriente Médio

O Irã ampliou neste domingo, 12, sua ofensiva militar no Oriente Médio ao lançar mísseis e drones contra países do Golfo, em mais um episódio de escalada das tensões na região. Os ataques atingiram Kuwait, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Omã e Jordânia e acontecem depois de Teerã fechar o Estreito de Ormuz por tempo indeterminado.

A tensão aumentou ao longo do dia depois que Kuwait, Bahrein e Emirados Árabes Unidos relataram ataques aéreos contra seus territórios. Explosões também foram registradas no Catar. As autoridades de Doha afirmaram ter interceptado mísseis, enquanto o governo iraniano declarou que atacou uma base aérea americana no emirado em resposta aos ataques contínuos dos Estados Unidos.

A Guarda Revolucionária também informou ter destruído bases de apoio logístico a porta-aviões americanos no porto de Duqm, em Omã. O governo omanense condenou a ofensiva "com máxima firmeza", segundo a agência oficial de notícias ONA.

A Jordânia informou ter sido alvo de três mísseis iranianos neste domingo, mas afirmou que os projéteis não causaram danos.

Irã anuncia fechamento do Estreito de Ormuz por tempo indeterminado

Em meio à escalada, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz após disparar um tiro de advertência contra uma embarcação que tentava atravessar a via marítima por uma rota considerada não autorizada.

Segundo comunicado divulgado pela agência semi-oficial Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, o estreito permanecerá fechado até novo aviso e "até que cesse a interferência regional dos Estados Unidos”. O texto afirma ainda que "nenhuma embarcação ou navio militar terá permissão para passar" e condena a presença de "potências estrangeiras" na região.

O Estreito de Ormuz é uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo e gás natural. Qualquer interrupção no tráfego pela região pode provocar impactos imediatos no comércio internacional de energia.

Diante do agravamento da situação, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão e mediador no conflito, Ishaq Dar, pediu que as partes promovam uma "desescalada" e demonstrem "contenção".

Apesar da nova escalada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira, 10, que Washington e Teerã seguem negociando uma trégua, mesmo após ataques recentes que violaram parcialmente o cessar-fogo.

(*) Com informações da AFP