O prédio que, com 416 quartos, recebeu mais de 3 milhões de hóspedes, de Frank Sinatra a Margaret Thatcher, pode ganhar moradores. Os donos do imóvel onde funcionou o Maksoud Plaza, primeiro hotel cinco-estrelas de São Paulo, estudam transformar o local em um conjunto de uso misto, com 398 apartamentos.

O pedido de Alvará de Aprovação de Reforma para o endereço, na Rua São Carlos do Pinhal, 424, na Bela Vista, a poucos metros da Avenida Paulista, está em análise na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), segundo nota da pasta. Procurados, os proprietários confirmaram o projeto.

Enquanto o plano não sai do papel, o prédio segue vazio. Na visita da EXAME ao local, lojistas e taxistas que trabalham ali disseram nunca ter visto ninguém entrar ou sair do edifício. Mesmo assim, o imóvel tem seguranças.

Outras pessoas ouvidas pela reportagem disseram ter assinado um contrato de confidencialidade e, por isso, não poderiam comentar nada sobre o que está acontecendo com o empreendimento.

O plano protocolado na prefeitura prevê um edifício com seis subsolos, térreo e 26 pavimentos. Além das 398 unidades residenciais, o projeto inclui 152 unidades classificadas como de uso não residencial incentivado, destinadas a serviços de hospedagem.

O térreo deve receber cinco lojas com fachada ativa, voltadas diretamente para a rua e com acesso pela calçada. O projeto também prevê 595 vagas de estacionamento, divididas entre os usos residencial e não residencial.

O pedido é de reforma, e não de construção nova. O edifício original foi projetado pelo arquiteto Paulo Lúcio de Brito e ficou conhecido pelo átrio central com jardim suspenso e pelos elevadores panorâmicos, os primeiros do tipo no país.

Maksoud Plaza: hotel foi o primeiro cinco-estrelas de São Paulo e marcou época na Bela Vista.

Do auge nos anos 1980 ao leilão

Inaugurado em dezembro de 1979 pelo engenheiro Henry Maksoud, dono da Hidroservice Engenharia, o hotel viveu seu auge nas décadas de 1980 e 1990. Em 1981, o Salão Nobre recebeu um show de Frank Sinatra. Pelo hotel também passaram os Rolling Stones, Ray Charles e Michael Jackson.

A crise começou fora da hotelaria. Para pagar dívidas trabalhistas da Hidroservice, empresa do grupo que deixou de operar, o prédio foi a leilão judicial em 2011.

Os irmãos Fernando e Jussara Simões, sócios da empresa de logística JSL, compraram o imóvel no leilão por cerca de R$ 70 milhões, como pessoas físicas. O Grupo Maksoud contestou a validade do leilão, e o hotel seguiu funcionando enquanto a disputa corria na Justiça.

A pandemia piorou a situação. O hotel ficou fechado pela primeira vez em sua história entre março e setembro de 2020, com prejuízo acima de R$ 20 milhões, segundo a HM Hotéis, que administrava o empreendimento.

Em setembro de 2020, a administradora pediu recuperação judicial, com dívida listada de cerca de R$ 81 milhões. Ao mesmo tempo, a família disputava na Justiça a herança do fundador, que morreu em 2014, aos 85 anos.

Em dezembro de 2021, um acordo entre o grupo e os irmãos Simões reconheceu a validade do leilão e encerrou a briga pelo imóvel, com o valor da arrematação atualizado para R$ 132 milhões. O hotel fechou as portas em 7 de dezembro daquele ano, depois de 42 anos de operação. A marca Maksoud ficou com a família.

O herdeiro que quer o hotel de volta

À frente da negociação estava Henry Maksoud Neto, neto do fundador, que presidiu o Grupo Maksoud por mais de uma década. Em entrevista à EXAME, ele disse não ter conhecimento dos novos planos para o prédio da Bela Vista, mas avalia que um projeto residencial faz sentido no endereço.

Ele não descarta reviver o hotel em outro lugar. "Gostaria de trazer de volta o hotel, mas depende de parcerias. O Brasil está num momento muito complicado para investimentos", afirmou Maksoud Neto.

Outra ideia é levar o nome da família para o mercado residencial, no modelo de branded residence, em que um empreendimento de moradia carrega a assinatura de uma marca de hotelaria ou de luxo. "Penso há bastante tempo sobre branded residence. Adoraria, seria um projeto muito legal", disse.

Para um projeto como esse, ele citou bairros como Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Moema e Pinheiros, mas disse que há muitas regiões de São Paulo que poderiam abrigá-lo.

Hoje, Maksoud Neto trabalha como consultor de proprietários de empresas familiares em momentos de transição, como vendas, reestruturações, sucessões e crises. Ele fundou a Owner-Side Advisory, que atua na Europa e no Brasil. Ele diz atender companhias de diversos setores, com menos foco na hotelaria.

"Cada assessor vê a sua parte. Eu ajudo o dono a ver o quadro completo", disse. Segundo ele, o seu papel é fazer advogados, bancos e consultores trabalharem juntos a favor do proprietário.

Maksoud Neto afirmou ter levado a margem Ebitda do grupo de -20% para 7% e reestruturado cerca de US$ 250 milhões em passivos herdados, em mais de uma jurisdição. Segundo ele, o grupo tinha mais de 600 funcionários e passou por disputas familiares, pela pandemia e por uma recuperação judicial até o acordo que encerrou a disputa pelo imóvel. "A empresa em 2014 estava em uma situação muito difícil", afirmou.

O projeto de uso misto no antigo hotel ainda depende de aprovação da prefeitura. Não há prazo divulgado para lançamento ou início das obras.