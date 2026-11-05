Tudo que se sabe sobre as ameaças de bomba na Europa que desviou aviões

Vários voos comerciais foram desviados na Europa nesta quinta-feira, 5, após uma série de ameaças de bomba. Os alertas afetaram aeronaves que sobrevoavam diferentes países, incluindo França, Bélgica, Itália e Bulgária, e provocaram pousos de emergência e operações de escolta militar.

Um dos casos envolveu um Airbus A320 que fazia a rota entre Dublin, na Irlanda, e Roma, na Itália. A aeronave foi desviada para a base aérea de Évreux, no norte da França, após uma ameaça de bomba, segundo informações divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu.

De acordo com a agência AFP, a Força Aérea francesa acionou sua guarda operacional para interceptar e escoltar o avião até a base, localizada a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris.

O gabinete de Lecornu informou que acompanhava a situação em tempo real, mas não esclareceu se havia indícios de explosivos a bordo.

Segundo a imprensa francesa, citada pela Euronews, a aeronave pertence à companhia aérea irlandesa Aer Lingus. Dados do site Flightradarindicaram que o desvio ocorreu quando o avião sobrevoava a região de Paris.

Quais voos foram afetados pelas ameaças de bomba?

Além do voo entre Dublin e Roma, outras aeronaves precisaram alterar suas rotas nesta quinta-feira.

Na Bélgica, um avião comercial da companhia polonesa LOT realizou um pouso de emergência no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, segundo a Euronews.

Na Itália, um avião da Finnair procedente de Helsinque, na Finlândia, precisou ser escoltado pela Força Aérea italiana para pousar em segurança em Roma, de acordo com a Reuters, citada pela Euronews.

A Bulgária também registrou três pousos de emergência relacionados às ameaças. Dois aviões, procedentes de Copenhague, na Dinamarca, e Madri, na Espanha, aterrissaram em Sófia, segundo informações do Ministério do Interior búlgaro.

Uma terceira aeronave, que havia partido de Londres, no Reino Unido, pousou na cidade búlgara de Plovdiv.

Até a atualização das informações divulgadas pelas autoridades e pela imprensa europeia, não havia confirmação de que explosivos tivessem sido encontrados nos aviões afetados nesta quinta-feira.

Europa já havia registrado oito voos afetados por ameaças

Os novos alertas ocorreram dois dias depois de pelo menos oito voos europeus terem sido afetados por ameaças de bomba na terça-feira, 3. As inspeções realizadas nas aeronaves não encontraram explosivos, segundo as autoridades dos países envolvidos.

Entre os casos estavam dois voos da Ryanair com destino a Roma, um procedente de Dublin e outro de Lisboa, em Portugal. As aeronaves passaram por inspeções no aeroporto de Fiumicino, na capital italiana.

O voo que havia partido de Dublin foi escoltado pela Força Aérea italiana. As verificações nos passageiros, nas bagagens e nos aviões não identificaram objetos suspeitos.

Na Espanha, um voo da Ryanair procedente de Manchester, no Reino Unido, também passou por inspeção após pousar em Múrcia. Nenhum explosivo foi encontrado.

Outras ameaças afetaram voos com destino à Polônia e à Bulgária. Uma aeronave que partiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Varsóvia precisou ser desviada para o aeroporto de Varsóvia-Modlin.

Um voo da Wizz Air procedente de Bérgamo, na Itália, também foi desviado para Sófia. Em outro episódio, uma aeronave da mesma companhia que seguia de Londres para a capital búlgara realizou um pouso de emergência em Budapeste, na Hungria.

No domingo, 1º de novembro, um voo da Austrian Airlines entre Tel Aviv e Viena já havia sido desviado para a Bulgária após uma ameaça semelhante. As autoridades não encontraram explosivos a bordo.