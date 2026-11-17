Depois de uma segunda-feira de forte aversão ao risco, os investidores começam esta terça-feira, 17, atentos à combinação de incertezas fiscais no Brasil e indicadores econômicos no exterior. O Ibovespa caiu 1,83% na sessão passada, enquanto o dólar avançou 2,15%, para R$ 5,7767, no maior nível de fechamento desde abril de 2025. Os juros futuros também subiram com força, em um pregão marcado pela saída de investidores de ativos brasileiros.

O movimento refletiu tanto a piora do ambiente internacional quanto a desconfiança em relação à condução das contas públicas e aos próximos passos da equipe econômica do governo Lula. Depois da reeleição, a definição das prioridades fiscais e a composição do novo time econômico seguem entre as principais preocupações do mercado.

Nesta terça, a agenda doméstica não traz indicadores econômicos de grande peso, mas a política fiscal volta ao centro das atenções.

No Senado, os parlamentares retomam a votação do projeto de lei complementar que trata do ajuste fiscal. A tramitação e os possíveis desdobramentos das medidas serão acompanhados de perto pelos investidores, em um momento de maior sensibilidade do mercado à capacidade do governo de equilibrar as contas públicas.

Outro compromisso que pode chamar a atenção é uma reunião do ministro da Fazenda, Dario Durigan, com investidores estrangeiros, prevista para as 15h, no Ministério da Fazenda. O encontro ocorre em meio à pressão sobre o câmbio e os juros futuros e às dúvidas sobre a condução da política fiscal nos próximos anos.

Indicadores desta terça

Nos Estados Unidos, os investidores acompanham uma série de indicadores da economia americana, que podem ajudar a calibrar as expectativas sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Às 10h30, serão divulgados os dados de vendas no varejo de outubro. Em setembro, o indicador avançou 0,8% na comparação mensal. O resultado oferece uma medida do ritmo de consumo das famílias americanas, componente importante da atividade econômica do país.

Na sequência, às 11h15, o mercado recebe os números de produção industrial de outubro. No mês anterior, houve crescimento de 0,7% na comparação com agosto. Os dois indicadores serão observados em busca de sinais sobre a força da economia americana e seus possíveis efeitos sobre a política monetária.

Às 11h30, a presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, participa de um evento. Suas declarações também podem entrar no radar dos investidores, especialmente diante das preocupações recentes com a trajetória dos juros americanos.

Antes dos indicadores americanos, a agenda internacional começa com números do mercado de trabalho britânico. Às 4h, o Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido (ONS) divulga a taxa de desemprego de setembro. Em agosto, o indicador estava em 4,7%.

Na Alemanha, às 7h, será conhecido o índice de sentimento econômico do instituto ZEW referente a novembro. Em outubro, o indicador marcou -35,9 pontos, sinalizando pessimismo entre os participantes da pesquisa.

Na Itália, o destaque é a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) de outubro, às 6h. Em setembro, a inflação foi de 0,7% na comparação mensal e de 4,2% em 12 meses.

Agenda política no radar

No Brasil, além da votação do ajuste fiscal, a Câmara dos Deputados pode analisar o projeto de regulação econômica e concorrencial das big techs.

Já a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado recebe Durigan, o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas, e o ministro do Tribunal de Contas da União Vital do Rêgo para discutir a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

Também está prevista a instalação da comissão mista que analisará a medida provisória do Desenrola Brasil 3.0. Às 11h45, o Tesouro Nacional realiza leilão de títulos públicos, com ofertas de NTN-B e LFT.