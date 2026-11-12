Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Michael Olise, da França: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (ANGELA WEISS / AFP)
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Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h07.
Itália e França se enfrentam pela Liga das Nações da Uefa, com a França liderando o grupo e a Itália em segundo lugar. O jogo ocorre em Milão, com transmissão na ESPN e no Disney+. A vitória define a liderança, enquanto um empate garante a classificação francesa para as quartas.
Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O duelo será disputado no Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, em Milão, e terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.
O confronto coloca frente a frente as duas primeiras seleções do Grupo A1. A França lidera com dez pontos, enquanto a Itália aparece na segunda colocação, com sete. A Bélgica, terceira colocada, soma seis pontos e também está na disputa por uma vaga nas quartas de final.
Glossário
O que é Uefa?
A União das Associações Europeias de Futebol é o órgão dirigente do futebol na Europa, responsável por organizar competições como a Liga das Nações.
Quem é Roberto Mancini?
Treinador italiano que comanda a seleção italiana de futebol.
Quem é Zinédine Zidane?
Ex-jogador e atual treinador da seleção da França.