Esporte

Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 12, pela quinta rodada do Grupo A1; franceses lideram a chave, enquanto italianos tentam defender a segunda posição

Michael Olise, da França: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (ANGELA WEISS / AFP)

Michael Olise, da França: jogador deve ser escalado para a partida desta quinta-feira, 12 (ANGELA WEISS / AFP)

Marina Borges
Marina Borges

Colaboradora

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 13h07.

Priorizar nos meus resultados Google
Contexto28s

Itália e França se enfrentam pela Liga das Nações da Uefa, com a França liderando o grupo e a Itália em segundo lugar. O jogo ocorre em Milão, com transmissão na ESPN e no Disney+. A vitória define a liderança, enquanto um empate garante a classificação francesa para as quartas.

Tudo sobreFutebol europeu
Saiba mais

Itália e França se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 16h45 (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa 2026/27. O duelo será disputado no Estádio Giuseppe Meazza, conhecido como San Siro, em Milão, e terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming.

O confronto coloca frente a frente as duas primeiras seleções do Grupo A1. A França lidera com dez pontos, enquanto a Itália aparece na segunda colocação, com sete. A Bélgica, terceira colocada, soma seis pontos e também está na disputa por uma vaga nas quartas de final.

Panorama das equipes

  • Itália: A seleção comandada por Roberto Mancini ocupa a vice-liderança do Grupo A1, com sete pontos em quatro partidas. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, os italianos venceram a Turquia por 4 a 1, empataram por 1 a 1 com a França e voltaram a superar os turcos, desta vez por 3 a 1. Uma vitória em Milão pode colocar a equipe na liderança da chave. A Itália ainda precisa ficar atenta à Bélgica, que tem seis pontos e enfrenta a Turquia nesta rodada.
  • França: Sob o comando de Zinédine Zidane, os franceses estão na primeira posição, com dez pontos. A equipe venceu Turquia e Bélgica nas duas primeiras rodadas, empatou com a Itália por 1 a 1 e voltou a derrotar os belgas, por 4 a 1. Um triunfo sobre os italianos pode garantir a liderança do grupo; um empate já assegura a classificação para as quartas de final. Kylian Mbappé, porém, está fora do confronto por não estar em plenas condições físicas.

Prováveis escalações

  • Itália: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori; Barella, Tonali e Doumbia; Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Cissé. Técnico: Roberto Mancini.
  • França: Maignan; Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Upamecano e Truffert; Rayan Cherki, Lucas da Cunha e Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué e Bradley Barcola. Técnico: Zinédine Zidane.

Ficha técnica:

  • Competição: Liga das Nações da Uefa 2026/27 – Grupo A1 (5ª rodada)
  • Data e horário: quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália
  • Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Glossário

O que é Uefa?

A União das Associações Europeias de Futebol é o órgão dirigente do futebol na Europa, responsável por organizar competições como a Liga das Nações.

Quem é Roberto Mancini?

Treinador italiano que comanda a seleção italiana de futebol.

Quem é Zinédine Zidane?

Ex-jogador e atual treinador da seleção da França.

Acompanhe tudo sobre:Futebol europeuFrançaItáliaFutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

João Fonseca enfrenta Roger Federer em São Paulo; veja como conseguir ingressos gratuitos

GP de São Paulo 2027: pré-venda de ingressos começa nesta quinta; veja como comprar

Jornalista detona aparência de Sabalenka ao vivo e gera revolta nas redes sociais; veja

Blatter chama Infantino de 'ditador' e sugere ajuda psiquiátrica ao presidente da Fifa

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Cinema movido a energia solar percorre o Nordeste em ação sustentável

Inteligência Artificial

IA da Microsoft estima remoção de CO₂ com metade das amostras em testes

ESG

ApexBrasil mira R$ 9,5 bilhões em exportações de produtos da sociobiodiversidade até 2030

Mercados

Bolsa americana tem reação comedida à saída de Huang; Nvidia reduz perdas