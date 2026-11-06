Novas ameaças de bomba atingem voos em Portugal, Bulgária e República Tcheca

Mais de dez voos comerciais voltaram a ser alvo de ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, em diferentes países da Europa. Os alertas foram registrados na República Tcheca, na Bulgária e em Portugal, um dia depois de pelo menos 20 aeronaves terem recebido mensagens semelhantes, provocando desvios de rota, pousos de emergência e operações de escolta militar.

Segundo informações divulgadas pelas autoridades à agência AFP, as ameaças desta sexta-feira não resultaram na identificação de explosivos nas aeronaves. Em Portugal, por exemplo, a polícia realizou uma inspeção de segurança em um avião que faria o trajeto entre Lisboa e Roma, mas não encontrou nenhum dispositivo.

O episódio ocorre em meio a uma sequência de alertas que tem provocado perturbações no tráfego aéreo europeu desde o início da semana. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria das ameaças.

Quais voos foram alvo de ameaças nesta sexta-feira?

Na República Tcheca, nove voos foram alvo de ameaças, segundo uma porta-voz do aeroporto de Praga. Três tinham a capital como destino, enquanto outros seis partiriam da cidade.

Uma segunda fonte ouvida pela AFP afirmou que novas mensagens indicavam a presença de artefatos explosivos em um número maior de aviões. Apesar dos alertas, o aeroporto informou que continuava operando normalmente.

Na Bulgária, dois voos com destino a Sófia receberam ameaças nesta sexta-feira. Segundo uma porta-voz do Ministério dos Transportes do país, as aeronaves pousaram sem incidentes.

Em Portugal, a polícia recebeu uma ameaça contra um voo que faria o trajeto entre Lisboa e Roma. A aeronave passou por uma inspeção de segurança antes da decolagem, mas os agentes não encontraram dispositivos explosivos.

Mais de 20 voos foram afetados na quinta-feira

Na quinta-feira, 5, pelo menos 20 voos receberam ameaças de explosão a bordo. A maioria era operada por companhias aéreas de baixo custo, segundo a AFP.

Um dos casos envolveu um Airbus A320 da companhia irlandesa Aer Lingus, que fazia a rota entre Dublin, na Irlanda, e Roma, na Itália. A aeronave foi desviada para a base aérea de Évreux, no norte da França, após uma ameaça de bomba.

Segundo informações divulgadas pelo gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, a Força Aérea do país acionou sua guarda operacional para interceptar e escoltar o avião até a base, localizada a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris.

O governo francês informou que acompanhava a situação em tempo real, mas não esclareceu se havia indícios de explosivos a bordo. De acordo com a imprensa francesa, citada pela Euronews, dados do site Flightradar indicaram que o desvio ocorreu quando o avião sobrevoava a região de Paris.

Outras aeronaves também tiveram de alterar suas rotas. Na Bélgica, um avião da companhia polonesa LOT realizou um pouso de emergência no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, segundo a Euronews.

Na Itália, um avião da Finnair, procedente de Helsinque, na Finlândia, foi escoltado pela Força Aérea italiana até Roma. Já na Bulgária, três aeronaves fizeram pousos de emergência: duas aterrissaram em Sófia, após partirem de Copenhague, na Dinamarca, e Madri, na Espanha. A terceira, que havia decolado de Londres, pousou em Plovdiv.

Até a divulgação das informações pelas autoridades e pela imprensa europeia, não havia confirmação de explosivos nos aviões afetados na quinta-feira.

O que se sabe sobre a origem das ameaças?

Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria dos alertas. Algumas das mensagens enviadas a aeroportos de Roma e Sófia, porém, afirmavam ser procedentes dos chamados "combatentes do Estado Masculino".

Segundo a AFP, a expressão parece fazer referência ao nome de um movimento nacionalista russo, mas não foi possível verificar se há relação entre o grupo e as ameaças.

Outros voos já haviam sido afetados no início da semana

As ocorrências desta quinta e sexta-feira se somam a outros episódios registrados nos dias anteriores. Na terça-feira, 3, pelo menos oito voos europeus foram afetados por ameaças de bomba. As inspeções realizadas nas aeronaves não encontraram explosivos.

Entre os casos estavam dois voos da Ryanair com destino a Roma, um procedente de Dublin e outro de Lisboa. As aeronaves passaram por inspeções no aeroporto de Fiumicino, na capital italiana. O voo que havia partido de Dublin foi escoltado pela Força Aérea italiana, e as verificações em passageiros, bagagens e na aeronave não identificaram objetos suspeitos.

Na Espanha, um voo da Ryanair procedente de Manchester, no Reino Unido, também passou por inspeção após pousar em Múrcia. Nenhum explosivo foi encontrado.

Outras ameaças afetaram voos com destino à Polônia e à Bulgária. Uma aeronave que partiu do aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Varsóvia foi desviada para o aeroporto de Varsóvia-Modlin.

Um voo da Wizz Air procedente de Bérgamo, na Itália, também foi desviado para Sófia. Em outro episódio, uma aeronave da mesma companhia que seguia de Londres para a capital búlgara realizou um pouso de emergência em Budapeste, na Hungria.

No domingo, 1º de novembro, um voo da Austrian Airlines entre Tel Aviv e Viena já havia sido desviado para a Bulgária após uma ameaça semelhante. As autoridades também não encontraram explosivos a bordo.