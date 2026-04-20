Lula sobe em carro voador e em caminhão em feira na Alemanha

Hannover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu em um caminhão movido a HVO e entrou em um “carro voador” durante visita aos estandes da feira Hannover Messe, aberta na manhã desta segunda-feira, 20.

O caminhão exibido na feira destacava o uso de Bevant, combustível sintético (HVO) desenvolvido pela empresa Be8, que pode substituir até 100% do diesel, segundo o fabricante. Lula vestiu um boné da marca, subiu na cabine do caminhão e depois mostrou um frasco com o produto.

“O Brasil já achou o caminho da transição energética”, disse o presidente.

Em seguida, Lula foi ao estande da Eve, subsidiária da Embraer que trabalha na criação de um carro elétrico. Um protótipo foi levado à feira, e Lula também entrou no veículo.

No tour, que durou cerca de uma hora, Lula também passou pelos estandes da Weg, fabricante de motores e carregadores, da mineradora Vale e da Bayer, que fabrica insumos e tecnologias agrícolas, e do Sesi/Senai, serviços de ensino da indústria.

O espaço do Brasil é um dos maiores do evento, que destaca o potencial do país em energias limpas e em minerais críticos, como as terras raras. A Hannover Messe é a maior feira industrial do mundo, e o Brasil é o país parceiro do evento nesse ano.

'Cansamos de ser pequenos'

Antes de ir aos estandes, Lula discursou na abertura do pavilhão do Brasil na Hannover Messe, a maior feira industrial do mundo. Em sua fala, ele disse que o Brasil quer liderar a transição energética no mundo.

“O Brasil sabe que será uma potência mundial na transição energética. Estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, cansou de ser tratado como terceiro mundo”, disse Lula.

Ainda nesta segunda, Lula participa de um encontro de empresários do Brasil e da Alemanha e de um almoço de trabalho com o governo alemão. Em seguida, dará uma entrevista coletiva ao lado de Merz e visitará a fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na parte da tarde.

Na terça, 21, o presidente segue para Lisboa, onde encontrará autoridades de Portugal. Em seguida, voltará a Brasília.

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo.