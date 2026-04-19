Lula faz críticas a Trump na Alemanha e diz que guerra no Irã é 'maluquice'

Hannover - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez críticas aos Estados Unidos e ao presidente Donald Trump durante discurso na Alemanha neste domingo, 19. Ele chamou a Guerra do Irã, iniciada após um ataque dos EUA e de Israel, de "maluquice".

“O Brasil é um dos países menos afetados pela maluquice da guerra feita com o Irã”, disse Lula, na cerimônia de abertura da feira Hannover Messe.

Em outro momento, sem citar Trump, Lula voltou a criticá-lo. "Nós não podemos permitir que o mundo circule ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por tweet, ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra", disse Lula, em outro momento do discurso.

O convite para a feira de Hannover consolida a posição do Brasil como parceiro confiável em um mundo de instabilidade e incerteza. Vivemos um momento crítico na geopolítica global, marcado por grandes paradoxos. Enquanto astronautas sobrevoam a lua, bombardeios matam indiscriminadamente civis, mulheres e crianças no Oriente Médio", disse Lula.

"A inteligência artificial nos torna mais produtivos, mas também é utilizada para selecionar alvos militares sem parâmetros legais ou morais. Alguns membros permanentes do Conselho de Segurança agem sem amparo na Carta da ONU", prosseguiu.

Em seu discurso, o presidente defendeu ainda uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e questionou que o mundo gaste trilhões de dólares em guerras em vez de usar os recursos para combater a fome no mundo.

Energia limpa

Lula também defendeu que o Brasil poderá ser um grande fornecedor de energia limpa e de terras raras para o mundo, mas que os negócios precisam ser feitos de modo a beneficiar também os brasileiros.

"Esses insumos devem ser instrumentos de desenvolvimento econômico e social. Não repetiremos o papel de meros exportadores de commodities minerais. Estamos abertos a parcerias internacionais que incluam etapas de maior valor agregado e transferência de tecnologia", disse Lula.

Ao citar os biocombustíveis, ele destacou o Próalcool, programa brasileiro dos anos 1970 que desenvolveu carros a etanol. Dois modelos foram apresentados na edição da feira Hannover Messe de 1980, feitos em parceria com as empresas alemãs Volkswagen e Mercedes-Benz.

Visita à Alemanha

Mais cedo neste domingo, Lula foi recebido com honras militares em uma cerimônia de boas-vindas, no parque Herrenhäusser Gärten. Ele passou as tropas em revista ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz. Em seguida, os dois foram para uma reunião privada.

O tempo está instável em Hannover neste domingo. O sol abriu pouco antes do evento com Lula, que foi realizado a céu aberto. Minutos após o fim da cerimônia, caiu uma chuva forte.

Lula ficará dois dias na Alemanha. Neste domingo, ele ainda terá um jantar com empresários.

O presidente volta à feira na segunda, quando fará um tour pelos estandes e participará de um encontro empresarial. Ele também visitará uma fábrica da Volkswagen. Lula fica até terça-feira de manhã no país e depois seguirá para Portugal.

O líder brasileiro veio acompanhado de uma comitiva de ministros e de empresários, em comitivas organizadas pela Apex Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dois países também terão conversas sobre o Acordo Mercosul-UE e a competitividade brasileira, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) Brasil-Alemanha e iniciativas voltadas à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.