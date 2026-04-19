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Lula chega a Hannover em meio à ameaça de greve do transporte

Presidente terá encontro com chanceler alemão e participa da feira Hannover Messe

Lula: presidente esteve na Espanha antes de viajar para a Alemanha (Oscar del Pozo/AFP)

Lula: presidente esteve na Espanha antes de viajar para a Alemanha (Oscar del Pozo/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 19 de abril de 2026 às 08h16.

HANNOVER - O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva chegou a Hannover no fim da manhã deste domingo 19, na hora local, para uma série de eventos na Alemanha. A cidade, no entanto, está sob ameaça e greve nos transportes.

Trabalhadores dos transportes de Hannover anunciaram uma paralisação para esta segunda-feira, 20, quando será aberta ao público a feira Hannover Messe, um dos maiores eventos do setor industrial no mundo.

O sindicato Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) convocou uma greve de dois dias, com início na segunda-feira, às 3h da madrugada, e duração de 48 horas. Com isso, os ônibus e os bondes da cidade não deverão circular. A paralisação busca uma melhor proposta de reajuste salarial.

Além dos transportes urbanos, a companhia aérea Lufthansa também teve uma greve na semana passada, que afetou centenas de voos.

A organização da Hannover Messe criticou a greve e disse que oferecerá transporte gratuito para o evento, com vans e ônibus, a partir de vários pontos da cidade.

Lula na Alemanha

O presidente Lula chegou ao hotel, no centro da cidade, perto das 12h na hora local, e não falou com a imprensa.

Na parte da tarde, o presidente participará de uma cerimônia de recepção com o chanceler alemão Friedrich Merz e, à noite, irá ao evento de abertura da Hannover Messe e terá um jantar com empresários.

Lula voltará à feira na segunda, quando fará um tour pelos estandes e participará de um encontro empresarial. Ele fica até terça-feira de manhã no país e depois seguirá para Portugal.

O presidente irá acompanhado de uma comitiva de ministros e de empresários, em comitivas organizadas pela Apex Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dois países também terão conversas sobre o Acordo Mercosul-UE e a competitividade brasileira, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) Brasil-Alemanha e iniciativas voltadas à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.

Como será a Hannover Messe

A Hannover Messe terá mais de 3.000 expositores, de 150 países, e espera receber mais de 120 mil visitantes. O evento começa no domingo, 19, e vai até sexta-feira, 24.

Os temas centrais do evento são automação, digitalização, inteligência artificial, robótica, hidrogênio, eficiência energética, software industrial e Indústria 4.0. Nos estandes, serão apresentadas novidades nessas áreas por parte de várias empresas multinacionais.

O Brasil terá mais de 300 empresas representadas na feira e uma delegação de mais de 400 pessoas. Na pauta, haverá destaque para energias renováveis, hidrogênio, eficiência energética e automação industrial.

Laudemir Müller, presidente da Apex Brasil, aponta que o comércio exterior brasileiro bateu recorde no primeiro trimestre, com mais de US$ 150 bilhões movimentados, e que a feira faz parte do esforço brasileiro em buscar mais negócios.

"A participação do país como País Parceiro da Hannover Messe 2026 é uma extensão desse esforço: uma oportunidade de dar visibilidade internacional a esse dinamismo, reforçando a credibilidade, a estabilidade econômica e o ambiente favorável aos negócios que o Brasil oferece ao mundo", disse.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 2025, os dois países movimentaram US$ 20,9 bilhões em comércio bilateral, com exportações brasileiras de US$ 6,5 bilhões - uma alta de 11,6% - e importações de US$ 14,4 bilhões. Além disso, a Alemanha é o oitavo maior investidor no Brasil, com estoque de US$ 38,5 bilhões (2024).

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo

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