Lula é recebido com honras militares na Alemanha e escapa de chuva

Hannover, Alemanha - O presidente Lula foi recebido com honras militares em uma cerimônia de boas-vindas, no parque Herrenhäuser Gärten, em Hannover, neste domingo, 19. Ele passou as tropas em revista ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz. Em seguida, os dois foram para uma reunião privada.

O tempo está instável em Hannover neste domingo. Houve chuva pela manhã, e o sol abriu pouco antes do evento com Lula, que foi realizado a céu aberto, perto das 16h na hora local (11h em Brasília). Minutos após o fim da cerimônia, caiu uma chuva forte.

Lula chegou pela manhã a Hannover, e ainda não deu declarações à imprensa. Neste domingo, ele ainda comparecerá ao evento de abertura da feira Hannover Messe e terá um jantar com empresários.

O presidente voltará à feira na segunda, quando fará um tour pelos estandes e participará de um encontro empresarial. Ele também visitará uma fábrica da Volkswagen. Lula fica até terça-feira de manhã no país e depois seguirá para Portugal.

O presidente veio acompanhado de uma comitiva de ministros e de empresários, em comitivas organizadas pela Apex Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dois países também terão conversas sobre o Acordo Mercosul-UE e a competitividade brasileira, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) Brasil-Alemanha e iniciativas voltadas à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.

Como será a Hannover Messe

A Hannover Messe terá mais de 3.000 expositores, de 150 países, e espera receber mais de 120 mil visitantes. O evento começa no domingo, 19, e vai até sexta-feira, 24.

Os temas centrais do evento são automação, digitalização, inteligência artificial, robótica, hidrogênio, eficiência energética, software industrial e Indústria 4.0. Nos estandes, serão apresentadas novidades nessas áreas por parte de várias empresas multinacionais.

O Brasil é o país parceiro do evento deste ano e terá mais de 300 empresas representadas na feira e uma delegação de mais de 400 pessoas. Na pauta, haverá destaque para energias renováveis, hidrogênio, eficiência energética e automação industrial.

Laudemir Müller, presidente da Apex Brasil, aponta que o comércio exterior brasileiro bateu recorde no primeiro trimestre, com mais de US$ 150 bilhões movimentados, e que a feira faz parte do esforço brasileiro em buscar mais negócios.

"A participação do país como país parceiro da Hannover Messe 2026 é uma extensão desse esforço: uma oportunidade de dar visibilidade internacional a esse dinamismo, reforçando a credibilidade, a estabilidade econômica e o ambiente favorável aos negócios que o Brasil oferece ao mundo", disse.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em 2025, os dois países movimentaram US$ 20,9 bilhões em comércio bilateral, com exportações brasileiras de US$ 6,5 bilhões - uma alta de 11,6% - e importações de US$ 14,4 bilhões. Além disso, a Alemanha é o oitavo maior investidor no Brasil, com estoque de US$ 38,5 bilhões (2024).

O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo