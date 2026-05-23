Irã acusa EUA de sabotar negociações e ameaça resposta 'devastadora' se guerra for retomada

O Irã acusou os Estados Unidos, neste sábado, 23, de sabotarem as negociações para encerrar a guerra por meio de “exigências excessivas”, em meio a especulações sobre uma possível retomada das hostilidades.

A tensão aumentou depois que o presidente americano, Donald Trump, anunciou que não compareceria ao casamento do filho por causa de “assuntos de Estado”. A mudança de agenda alimentou dúvidas sobre os próximos passos de Washington.

Em Teerã, o principal negociador iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou para uma resposta “devastadora” caso Trump “cometa outro ato de loucura e reinicie a guerra”.

“Se atacarem o Irã novamente, [o resultado] certamente será mais devastador e amargo para os Estados Unidos do que no primeiro dia da guerra”, publicou Ghalibaf nas redes sociais.

Mediação do Paquistão

Ghalibaf, que também preside o Parlamento iraniano, fez as declarações após se reunir com Assim Munir, chefe do Estado-Maior do Exército paquistanês.

Munir chegou à capital iraniana na noite de sexta-feira e é considerado uma figura-chave nos esforços internacionais para alcançar uma solução negociada para o conflito.

Segundo a agência iraniana Irna, o chefe do Exército paquistanês conversou com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, até a madrugada de sexta para sábado.

O encontro tratou dos “mais recentes esforços e iniciativas diplomáticas destinadas a evitar uma escalada ainda maior”, segundo a agência.

Irã fala em exigências excessivas

Em conversa com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Araghchi reclamou das “posições contraditórias e repetidas exigências excessivas” de Washington, segundo as agências Tasnim e Fars.

Esses fatores “perturbam o processo de negociação conduzido sob mediação do Paquistão”, afirmou o ministro iraniano.

“Apesar de sua profunda desconfiança em relação aos Estados Unidos, a República Islâmica do Irã tem participado do processo diplomático com uma abordagem responsável e a máxima seriedade, buscando alcançar um resultado razoável e equitativo”, acrescentou Araghchi.

Divergências continuam

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, já havia afirmado que as divergências com Washington seguem “profundas”.

Segundo ele, permanecem sem solução temas como o fim da guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano, a situação no Estreito de Ormuz, o bloqueio americano aos portos iranianos e a questão nuclear.

O Catar, afetado pela guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro, também intensificou esforços de mediação. Teerã confirmou a visita de uma delegação do país na sexta-feira, 22.