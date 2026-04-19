Brasil está mais avançado que a Europa em novos combustíveis, diz chanceler da Alemanha

Hannover* - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, elogiou o Brasil neste domingo, 19, e afirmou que o país da América do Sul está mais avançado do que a União Europeia (UE) na adoção de novos combustíveis.

Em um discurso após fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Merz lembrou que as regras europeias determinam que os motores tenham emissão zero de poluentes até 2035.

"Isso só é possível com combustíveis sintéticos e novas tecnologias. O Brasil está à frente da União Europeia nesse aspecto", disse Merz, na cerimônia de abertura da feira industrial Hannover Messe.

Merz citou um trecho da fala de Lula, em que o brasileiro abordou a adoção de carros a etanol no Brasil, iniciada nos anos 1970, e disse que três quartos da frota de veículos do país é flex.

Lula também disse que o Brasil poderá ser um fornecedor de combustíveis limpos para a Europa, mas pediu a redução de barreiras.

"O Brasil pode ajudar a União Europeia a diminuir custos de energia e descarbonizar sua indústria. Para isso, é essencial que as regras do bloco levem em conta a matriz energética limpa utilizada em nossos processos produtivos", afirmou.

É preciso ainda combater narrativas falsas a respeito da sustentabilidade da nossa agricultura. Criar barreiras adicionais ao acesso de biocombustíveis é contraproducente tanto do ponto de vista ambiental quanto do energético", disse o presidente.

Acordo Mercosul

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante recepção oficial. Jardins do Palácio de Herrenhausen, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)

Merz disse, ainda, que a entrada em vigor do acordo UE-Mercosul, marcada para 1º de maio, é um sinal de que europeus e sul-americanos acreditam em uma ordem internacional baseada em regras.

"Muitos países da América do Sul e da União Europeia estão firmando uma nova relação de cooperação, e estamos construindo o maior mercado do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores", disse.

Visita à Alemanha

Mais cedo neste domingo, Lula foi recebido com honras militares em uma cerimônia de boas-vindas, no parque Herrenhäuser Gärten. Ele passou as tropas em revista ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz. Em seguida, os dois foram para uma reunião privada.

Lula ficará dois dias na Alemanha. Neste domingo, ele ainda terá um jantar com empresários.

O presidente volta à feira na segunda, quando fará um tour pelos estandes e participará de um encontro empresarial. Ele também visitará uma fábrica da Volkswagen. Lula fica até terça-feira de manhã no país e depois seguirá para Portugal.

O líder brasileiro veio acompanhado de uma comitiva de ministros e de empresários, em comitivas organizadas pela Apex Brasil e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Os dois países também terão conversas sobre o Acordo Mercosul-UE e a competitividade brasileira, o Acordo para Evitar a Dupla Tributação (ADT) Brasil-Alemanha e iniciativas voltadas à digitalização, inteligência artificial, descarbonização e biocombustíveis.

Como será a Hannover Messe?

A Hannover Messe terá mais de 3.000 expositores, de 150 países, e espera receber mais de 120 mil visitantes. O evento começa no domingo, 19, e vai até sexta-feira, 24.

Os temas centrais do evento são automação, digitalização, inteligência artificial, robótica, hidrogênio, eficiência energética, software industrial e Indústria 4.0. Nos estandes, serão apresentadas novidades nessas áreas por parte de várias empresas multinacionais.

O Brasil terá mais de 300 empresas representadas na feira e uma delegação de mais de 400 pessoas. Na pauta, haverá destaque para energias renováveis, hidrogênio, eficiência energética e automação industrial.

*O repórter viajou a convite da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo