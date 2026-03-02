Israel anuncia ataques no Irã e Líbano e ameaça Hezbollah: 'pagarão caro'

O Exército de Israel informou nesta segunda-feira, 2, que lançou ataques aéreos simultâneos contra alvos no Irã e no Líbano. A ofensiva ocorre após disparos atribuídos ao Hezbollah, que, segundo Tel Aviv, “sabia exatamente o que estava fazendo” ao abrir fogo durante a noite.

Em declaração à televisão, o porta-voz militar, general Effie Defrin, afirmou que “centenas de aviões da Força Aérea” participam dos bombardeios nos dois países. O oficial advertiu que o Hezbollah “pagará caro” pela ação.

Autoridades israelenses também disseram que estão sendo atingidos alvos ligados ao Hezbollah em áreas sob controle do grupo no sul de Beirute, incluindo a periferia da capital libanesa. A agência estatal do Líbano informou um balanço preliminar de dezenas de mortos e mais de uma centena de feridos após os ataques.

No Irã, a ofensiva israelense provocou explosões em diferentes regiões de Teerã e atingiu posições em cidades do oeste do país, segundo a imprensa estatal iraniana. O governo em Teerã respondeu com uma nova onda de mísseis em direção a Israel, acionando sirenes de ataque aéreo em Tel Aviv, Jerusalém e outras áreas do país.

A escalada ampliou o conflito regional. Explosões foram relatadas em Doha, Dubai e arredores de Abu Dhabi. No Kuwait, as defesas aéreas interceptaram drones, enquanto a embaixada dos Estados Unidos emitiu alerta de segurança. Um ataque com drone atingiu a base britânica de Akrotiri, no Chipre, sem vítimas, segundo autoridades locais e o Ministério da Defesa do Reino Unido.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, afirmou que as operações contra o Hezbollah podem se prolongar por dias, exigindo “prontidão defensiva e ofensiva contínuas”. Segundo a Reuters, fontes militares dizem que Israel intensificou os ataques no Irã em comparação ao confronto do ano passado e prepara nova convocação de reservistas.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump declarou que a campanha militar conjunta contra alvos iranianos pode durar semanas. A Casa Branca afirmou que a ofensiva seguirá “sem interrupções” enquanto houver operações em curso. Washington confirmou as primeiras baixas americanas da campanha em uma base no Kuwait.

O agravamento do conflito elevou o risco para o tráfego aéreo e marítimo no Golfo e no Estreito de Hormuz, com impacto imediato sobre rotas internacionais e expectativa de pressão sobre os preços do petróleo.

*Com informações da AFP e EFE