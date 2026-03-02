Invest

'Índice do medo' dispara mais de 22% com escalada no Oriente Médio

Índice do medo em Wall Street sobe 22,97% após ataques entre EUA, Israel e Irã; petróleo Brent avança quase 10% e bolsas globais recuam

Mísseis provocam desabamento de prédio em Israel e deixam mortos e feridos (Foto por AHMAD GHARABLI/AFP)

Tamires Vitorio
Repórter

Publicado em 2 de março de 2026 às 06h19.

O Índice Vix, conhecido como "o índice do medo" em Wall Street, subia mais de 22% nesta segunda-feira, 2, em uma reação imediata à escalada no conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Às 6h15, no horário de Brasília, o Vix subia 22,97%.

Os movimentos ocorreram após uma série de ataques envolvendo Israel, Irã e Estados Unidos. O Exército israelense atingiu alvos do Hezbollah no Líbano, em resposta a uma ofensiva do grupo apoiado pelo Irã. O Hezbollah afirmou que seu ataque ocorreu em retaliação à morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.

Os militares dos EUA e de Israel ampliaram ações contra o território iraniano. Segundo o Comando Central dos EUA, três militares americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos. Pelo menos uma aeronave militar dos EUA foi abatida no Kuwait.

Como o conflito no Irã chega ao Ibovespa e mexe com o dólar no Brasil

O presidente Donald Trump alertou que novas baixas americanas são prováveis. Já o chefe de segurança do Irã declarou que Teerã “não negociará” com os EUA.

Desde sábado, EUA e Israel atingiram 2.000 alvos no Irã. O senador Tom Cotton, republicano do Arkansas, afirmou que a prioridade americana é destruir o arsenal de mísseis iraniano, em uma campanha que pode durar semanas.

O Reino Unido informou que uma “suspeita de drone” atingiu uma base aérea britânica no Chipre. O Irã ampliou seus ataques contra Israel e passou a atingir aeroportos e outras instalações em países vizinhos do Golfo.

Mercados reagem com alta do petróleo e queda nas bolsas

O avanço do conflito elevou os preços do petróleo. Os contratos futuros do Brent, referência global, subiram quase 10%, aproximando-se de 80 dólares por barril. O gás natural também registrou alta.

Operadores monitoram possíveis impactos no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo. A escalada ameaça desorganizar o mercado internacional de energia e gerar efeitos na economia mundial.

No conflito no Irã, dólar perde e real é maior vencedor, diz Robin Brooks

Os futuros dos três principais índices dos EUA recuavam 1,5% ou mais no início do pregão. Bolsas da Europa, Japão e Hong Kong também operaram em queda. O dólar se fortaleceu frente à libra e ao euro, enquanto ouro e prata avançaram.

Na sexta-feira anterior aos ataques, o S&P 500 e o Nasdaq registraram as maiores perdas mensais desde o período de turbulência tarifária na primavera. O Dow Jones completou o décimo mês consecutivo de ganhos.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, convocou coletiva para as 8h, no horário do leste americano, ao lado do general Dan Caine, presidente do Estado-Maior Conjunto.

