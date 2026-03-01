'As operações continuarão com toda a força', diz Trump sobre escalada dos ataques ao Irã

“As operações de combate continuam neste momento com toda a força e continuarão até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Temos objetivos muito firmes”, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um vídeo publicado nesta noite de domingo, 1, na sua rede social Truth Social.

A declaração ocorre no segundo dia da maior escalada militar contra o Irã em décadas e e sinaliza a intensificação da ofensiva americana no Oriente Médio.

O presidente também confirmou a morte de três militares americanos nos confrontos conforme anunciado pelo Pentágono mais cedo e disse que novas baixas são esperadas. “Infelizmente, provavelmente haverá mais mortes antes do fim.”

Trump prometeu vingança pelas mortes e voltou a justificar o ataque, alegando que um Irã armado com mísseis de longo alcance e armas nucleares representaria uma ameaça direta aos americanos.

“Aconselho mais uma vez a Guarda Revolucionária e a polícia militar iraniana a depor as armas e receber imunidade total ou enfrentar morte certa”, declarou.

48 líderes mortos e ofensiva ‘adiantada’

Em entrevistas à Fox News e à CNBC, Trump anunciou mais cedo que 48 líderes iranianos foram mortos em ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel, classificando a operação como um "sucesso militar em rápida evolução".

“Está avançando rapidamente. Ninguém consegue acreditar no sucesso que estamos tendo. Quarenta e oito líderes saíram de uma vez”, afirmou. Segundo ele, as ações militares estão “adiantadas em relação ao cronograma”.

Mais cedo, em declaração ao Daily Mail, o presidente estimou que a ofensiva pode durar até quatro semanas. “É um país grande, então pode levar quatro semanas — ou menos”, disse.

Israel promete ampliar ataques

Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que os ataques contra Teerã “só aumentarão” nos próximos dias.

Em vídeo gravado no telhado do quartel-general militar em Tel Aviv, ele disse ter ordenado a intensificação da campanha contra o Irã após reunião com o ministro da Defesa, o chefe do Estado-Maior e o diretor do serviço de inteligência Mossad.

“Nossas forças estão agora atingindo o coração de Teerã com força crescente, e isso só aumentará ainda mais nos próximos dias”, declarou.

Entenda a escalada do conflito

O conflito militar começou no sábado, 28, após ataques coordenados de EUA e Israel que mataram o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã desde 1989, além de grande parte da cúpula militar iraniana.

Desde então, mísseis e drones cruzam o espaço aéreo da região, atingindo bases, centros de comando e infraestrutura estratégica.

Analistas alertam que o conflito pode redesenhar o equilíbrio de poder no Oriente Médio, com riscos elevados de alastramento regional, impactos severos sobre o mercado global de petróleo e aumento da instabilidade política internacional. Em reação, os membros da Opep+ decidiram ampliar a produção do combustível fóssil.

Enquanto o mundo aguarda novas atualizações, Trump usa o X (antigo Twitter) apenas de forma esporádica e concentra quase toda sua comunicação pública na Truth Social, plataforma da qual é o principal acionista, onde publica em média 18 mensagens por dia.