Pequim envia mais de 100 navios e aumenta tensão com Taiwan

A China enviou mais de 100 navios de guerra e embarcações da Guarda Costeira para águas da região, do Mar Amarelo ao Mar da China Meridional e ao Pacífico Ocidental, segundo o chefe do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, Joseph Wu.

O anúncio foi feito neste sábado, 23, no X (antigo Twitter). Segundo Wu, a movimentação ocorreu “nos últimos dias”, após a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Pequim.

Our ISR/intel shows that the #PRC has deployed over 100 vessels around the #1stIslandChain over the past few days, so soon after the #Beijing summit. In this part of the world, #China is the one & only PROBLEM wrecking the #StatusQuo & threatening regional peace & stability. pic.twitter.com/3MZmTnfRav — Joseph Wu (@josephwutw) May 23, 2026

O chefe de segurança de Taiwan acusou a China de “ameaçar” a paz e a estabilidade na região.

Alerta após encontro entre Trump e Xi

A movimentação ocorre depois da cúpula bilateral realizada na semana passada em Pequim, entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping.

Durante o encontro, Xi alertou Trump de que a questão de Taiwan poderia escalar para um “conflito”.

A China considera Taiwan parte de seu território e já ameaçou tomar a ilha à força.

Relação com os Estados Unidos

Os Estados Unidos mudaram o reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim em 1979.

Mesmo assim, Washington continua sendo o principal apoiador e fornecedor de armas de Taiwan.

Taiwan tem governo democrático e forças armadas próprias.