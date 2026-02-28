Israel amplia ofensiva no Irã; Bahrein relata prédios atingidos

O Exército de Israel anunciou neste sábado, 28, uma nova onda de ataques contra o Irã, afirmando que está atingindo locais de lançamento de mísseis e sistemas de defesa no centro do país.

Em nota, as Forças de Defesa de Israel informaram que “a Força Aérea, em cooperação com a Diretoria de Inteligência e a Divisão de Operações, continua operando no espaço aéreo sobre o Irã”.

Mais cedo, o Exército israelense disse que cerca de 200 caças participaram da ofensiva, sob coordenação da inteligência militar, em um ataque de grande escala contra o arsenal de mísseis e os sistemas de defesa iranianos no oeste e no centro do país.

De acordo com Israel, a operação envolveu centenas de aeronaves e o lançamento de munições contra aproximadamente 500 alvos, incluindo lançadores de mísseis e baterias antiaéreas.

O Exército classificou a ação como o maior ataque aéreo da história da Força Aérea israelense, afirmando que a ofensiva ampliou a superioridade aérea sobre o território iraniano e danificou significativamente a capacidade ofensiva do regime.

Em Washington, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em meio à escalada no Oriente Médio.

Segundo ela, Trump acompanhou a situação durante a noite em Mar-a-Lago e continuará monitorando os desdobramentos ao lado de sua equipe de segurança nacional.

Leavitt acrescentou que, antes dos ataques, o secretário de Estado, Marco Rubio, entrou em contato com integrantes do chamado “grupo dos oito” — líderes do Congresso que recebem informações sensíveis de segurança nacional — para realizar a notificação formal ao Legislativo. De acordo com a Casa Branca, sete dos oito membros foram informados.

Já o Ministério do Interior do Bahrein divulgou uma atualização informando que diversos edifícios residenciais na capital, Manama, foram atingidos.

“A Defesa Civil continua as operações de combate a incêndios e de resgate nos locais afetados”, afirmou o órgão em comunicado, acrescentando que mais detalhes serão divulgados posteriormente.

Além do Bahrein, o Kwait e Dubai também anunciaram que foram atingidos.

A agência oficial de notícias da Jordânia citou o Exército do país, que informou ter interceptado ataques direcionados ao seu território neste sábado.

Segundo a fonte militar, 13 mísseis balísticos foram interceptados com sucesso pelos sistemas de defesa aérea jordanianos. Drones também foram abatidos após serem detectados no espaço aéreo do país.

As interceptações provocaram danos materiais, mas, até o momento, não há registro de vítimas, acrescentou o comunicado.

EUA e Irã

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã neste sábado após o fracasso de negociações diplomáticas e em meio à repressão violenta a protestos no país.

A ofensiva ocorre após semanas de conversas entre Washington e Teerã para tentar fechar um acordo que limitasse ou encerrasse o programa nuclear iraniano. As tratativas, porém, não avançaram.

Em vídeo publicado na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação tem como objetivo “defender o povo americano”.

Israel informou ter identificado o lançamento de mísseis iranianos em direção ao seu território e declarou que sua força aérea foi mobilizada para interceptar os projéteis.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, sirenes de alerta soaram em diversas cidades, e a população foi orientada a “seguir as instruções do comando militar” e permanecer em áreas protegidas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que forças israelenses e norte-americanas realizaram um ataque coordenado para “eliminar a ameaça existencial que o regime terrorista iraniano representa”. No comunicado, agradeceu ao “grande amigo Donald Trump” pela “liderança forte”.

Em resposta, o regime iraniano lançou uma onda de ataques em todo o Oriente Médio. Bases americanas nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait foram atingidas. O Irã também disparou dezenas de drones contra Israel como forma de contra-ataque.