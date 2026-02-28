ONU convoca reunião de emergência após escalada no Oriente Médio

O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência para este sábado, 28, às 18h (horário de Brasília), para discutir “a situação no Oriente Médio”, após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã e as ações de retaliação de Teerã, informou a organização.

O encontro foi solicitado por França e Bahrein, segundo a missão de Israel junto às Nações Unidas.

Em comunicado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou “a escalada” da violência militar na região e defendeu a interrupção imediata dos combates.

EUA e Irã

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã neste sábado após o fracasso de negociações diplomáticas e em meio à repressão violenta a protestos no país.

A ofensiva ocorre após semanas de conversas entre Washington e Teerã para tentar fechar um acordo que limitasse ou encerrasse o programa nuclear iraniano. As tratativas, porém, não avançaram.

Em vídeo publicado na rede Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação tem como objetivo “defender o povo americano”.

Israel informou ter identificado o lançamento de mísseis iranianos em direção ao seu território e declarou que sua força aérea foi mobilizada para interceptar os projéteis.

Segundo as Forças de Defesa de Israel, sirenes de alerta soaram em diversas cidades, e a população foi orientada a “seguir as instruções do comando militar” e permanecer em áreas protegidas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que forças israelenses e norte-americanas realizaram um ataque coordenado para “eliminar a ameaça existencial que o regime terrorista iraniano representa”. No comunicado, agradeceu ao “grande amigo Donald Trump” pela “liderança forte”.

Em resposta, o regime iraniano lançou uma onda de ataques em todo o Oriente Médio. Bases americanas nos Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein e Kuwait foram atingidas. O Irã também disparou dezenas de drones contra Israel como forma de contra-ataque.