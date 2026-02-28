Mundo

Irã afirma ter atacado bases dos EUA no Golfo após ofensiva

Segundo a mídia estatal iraniana, quatro bases norte-americanas no Oriente Médio teriam sido alvo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em retaliação aos ataques dos EUA

Emissora estatal Press TV noticiou o ataque à instalação que apoia as operações navais americanas no país e exibiu imagens que mostrariam uma densa coluna de fumaça supostamente provocada pelo impacto. (Various Sources/AFP)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 07h38.

Última atualização em 28 de fevereiro de 2026 às 07h44.

O Irã afirmou ter lançado um míssil contra a base naval dos Estados Unidos no Bahrein, segundo informações divulgadas neste sábado, 28, por veículos de imprensa iranianos e bareinitas.

A emissora estatal Press TV noticiou o ataque à instalação que apoia as operações navais americanas no país e exibiu imagens que mostrariam uma densa coluna de fumaça supostamente provocada pelo impacto.

De acordo com a mídia estatal iraniana, quatro bases norte-americanas no Oriente Médio teriam sido alvo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em retaliação aos ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel.

A agência Fars informou que foram atingidas a base aérea de Al Udeid, no Catar; Al Salem, no Kuwait; Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos; e a base da Quinta Frota dos EUA, no Bahrein.

A agência oficial de notícias do Bahrein confirmou que o país foi alvo de ataques após o Ministério do Interior relatar o acionamento de sirenes de alerta e orientar a população a buscar abrigo.

Veículos de imprensa de outros países também relataram explosões em diferentes pontos do Golfo Pérsico. A agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, afirmou que “todas as bases e interesses americanos na região foram atacados por mísseis iranianos”.

As declarações foram feitas após a Guarda Revolucionária anunciar o início de uma primeira onda de mísseis e drones contra Israel, em resposta às operações aéreas conduzidas por forças israelenses e americanas contra alvos iranianos neste sábado.

