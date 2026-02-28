EUA e Israel lançam operação militar contra o Irã

Israel informou que identificou o lançamento de mísseis iranianos em direção ao seu território e que sua força aérea estava mobilizada para interceptá-los.
Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que sirenes de alerta soaram em diversas cidades após a detecção dos projéteis.
As autoridades orientaram a população a “seguir as instruções do comando militar” e permanecer em áreas protegidas.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que forças israelenses e norte-americanas conduziram um ataque coordenado para “eliminar a ameaça existencial que o regime terrorista iraniano representa”. No comunicado, agradeceu ao “grande amigo Donald Trump” pela “liderança forte”.
Netanyahu afirmou ainda que a ofensiva pode abrir caminho para que o povo iraniano “derrube o regime” e estabeleça um Irã “livre e em busca da paz”.