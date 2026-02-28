EUA e Israel lançam operação militar contra o Irã

Estados Unidos e Israel realizaram, na madrugada deste sábado, 28, um ataque coordenado contra o Irã. As primeiras explosões foram registradas em Teerã, capital do país. Segundo a imprensa iraniana, ao menos outras quatro cidades também foram atingidas.

A ofensiva ocorre após semanas de negociações entre Washington e Teerã para tentar fechar um acordo que limitasse ou encerrasse o programa nuclear iraniano. As conversas, no entanto, não avançaram.

Em vídeo publicado na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação tem como objetivo “defender o povo americano”.

Ele classificou a ofensiva como uma “operação maciça” que “está acontecendo neste preciso momento” e prometeu “arrasar a indústria iraniana de mísseis”. O Pentágono descreveu a ação como de “fúria épica” e indicou que a operação pode se estender por vários dias.

"Há pouco, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", disse o republicano.