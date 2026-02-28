Mundo

EUA e Israel lançam operação militar contra o Irã

Primeiras explosões foram registradas em Teerã, capital do país. Segundo a imprensa iraniana, ao menos outras quatro cidades também foram atingidas.

Nuvem de fumaça em Teerã, capital do Irã: imprensa oficial iraniana relatou explosões não apenas em Teerã, mas também em cidades como Isfahan, Tabriz e Karaj.

Da redação, com agências
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 06h47.

Estados Unidos e Israel realizaram, na madrugada deste sábado, 28, um ataque coordenado contra o Irã. As primeiras explosões foram registradas em Teerã, capital do país. Segundo a imprensa iraniana, ao menos outras quatro cidades também foram atingidas.

A ofensiva ocorre após semanas de negociações entre Washington e Teerã para tentar fechar um acordo que limitasse ou encerrasse o programa nuclear iraniano. As conversas, no entanto, não avançaram.

Em vídeo publicado na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação tem como objetivo “defender o povo americano”.

Ele classificou a ofensiva como uma “operação maciça” que “está acontecendo neste preciso momento” e prometeu “arrasar a indústria iraniana de mísseis”. O Pentágono descreveu a ação como de “fúria épica” e indicou que a operação pode se estender por vários dias.

"Há pouco, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. O nosso objetivo é defender o povo americano eliminando ameaças do regime iranianos. Um grupo vicioso de pessoas terríveis", disse o republicano.

A confirmação dos ataques americanos ocorreu minutos após o anúncio de que Israel havia iniciado bombardeios contra Teerã e outras cidades.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que a ofensiva foi lançada “para eliminar ameaças”. Explosões foram vistas e ouvidas na capital e em outros grandes centros urbanos.

A imprensa oficial iraniana relatou explosões não apenas em Teerã, mas também em cidades como Isfahan, Tabriz e Karaj. Ainda não se sabe o número de vítimas.

A televisão estatal informou que “colunas de fumaça subiram em alguns pontos de Teerã depois que várias explosões foram ouvidas”, antes de ter o sinal interrompido.

A agência de notícias Mehr afirmou que o serviço de telefonia celular foi afetado em algumas áreas da capital.

Moradores relataram dificuldades para realizar chamadas e acesso intermitente à internet. Também foram registradas longas filas em postos de combustível, com parte da população tentando deixar a cidade.

Israel reage

Israel informou que identificou o lançamento de mísseis iranianos em direção ao seu território e que sua força aérea estava mobilizada para interceptá-los.

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que sirenes de alerta soaram em diversas cidades após a detecção dos projéteis.

As autoridades orientaram a população a “seguir as instruções do comando militar” e permanecer em áreas protegidas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que forças israelenses e norte-americanas conduziram um ataque coordenado para “eliminar a ameaça existencial que o regime terrorista iraniano representa”. No comunicado, agradeceu ao “grande amigo Donald Trump” pela “liderança forte”.

Netanyahu afirmou ainda que a ofensiva pode abrir caminho para que o povo iraniano “derrube o regime” e estabeleça um Irã “livre e em busca da paz”.

