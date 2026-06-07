Trump diz que pedirá a Netanyahu que não retalie contra Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 7, que pretende pedir ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que não responda militarmente aos recentes ataques iranianos contra território israelense.

Segundo o site Axios, Trump disse em entrevista por telefone ao jornalista Barak Ravid que ligaria “agora mesmo” para Netanyahu para tentar evitar uma nova escalada no conflito.

“Israel lançou seu ataque e o Irã lançou seu ataque. Não precisamos de outro”, afirmou o presidente americano, de acordo com trechos publicados pelo repórter nas redes sociais.

O ataque deste domingo foi o primeiro lançado pelo Irã contra Israel desde o cessar-fogo firmado entre os dois países em 8 de abril. Trump demonstrou preocupação de que novos confrontos prejudiquem as negociações diplomáticas em andamento.

“Estamos muito perto de um acordo final com o Irã. Vai ser um bom acordo. Não quero que isso seja arruinado pelo que está acontecendo agora”, disse.

O presidente americano também minimizou o impacto dos ataques iranianos, afirmando que eles “não feriram ninguém”, e alertou que uma eventual retaliação israelense poderia prolongar o ciclo de violência.

Trump ainda criticou os bombardeios israelenses realizados neste domingo contra Beirute, no Líbano, dizendo estar “descontente” com a ofensiva.

A Casa Branca não comentou oficialmente as declarações até o momento.

As tensões entre Irã e Israel voltaram a crescer nas últimas horas após ataques cruzados envolvendo drones e bombardeios em território libanês, ampliando o temor de uma escalada regional no Oriente Médio.

*Com informações da AFP