A cidade chinesa de Shenzhen recebe nesta semana um encontro sem precedentes na história diplomática moderna. Pela primeira vez, os chefes de Estado das três maiores potências militares e nucleares do planeta — Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rússia) e Xi Jinping (China) — sentam-se à mesma mesa em formato trilateral.

Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e analistas internacionais comparam a cúpula à Conferência de Yalta, de 1945 — quando Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido dividiram o mundo em zonas de influência —, a expectativa por resultados práticos é baixa. Na avaliação de Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense (UFF) e pesquisador de Harvard, os interesses do trio hoje não convergem, o que deve limitar o saldo do encontro para Trump a pouco mais do que uma fotografia ao lado de dois adversários estratégicos.

Ainda assim, o simbolismo da reunião acende um alerta global. Para o especialista, a tentativa de três potências decidirem o destino de outros países a portas fechadas simboliza a agonia do multilateralismo e encontra um cenário muito diferente de 1945 — com uma Europa em ritmo acelerado de rearmamento e potências médias dispostas a reagir.

Confira a entrevista completa:

Diante do temor de que as grandes potências voltem a fatiar o mundo em zonas de influência, o que a realização dessa cúpula na China sinaliza na prática para a atual ordem global?

Esse encontro lembra muito a Conferência de Yalta, de 1945, e para uma ordem pós-Segunda Guerra construída com base em normas — como a Carta da ONU e os tratados de contenção nuclear —, isso sinaliza uma transição na ordem global. Se a reunião seguisse os moldes de Yalta, onde Roosevelt, Stalin e Churchill dividiram o mundo em zonas de influência, isso significaria uma redução do poder dos Estados Unidos, que ficariam restritos ao hemisfério ocidental e às Américas. A Rússia considera a Europa sua zona de influência e quer rever a configuração da Otanpara o formato pré-1997, enquanto a China teria o Mar do Sul da China e Taiwan. No entanto, os interesses dos três hoje não são convergentes. Em Yalta, havia um inimigo comum, que era Hitler. E, ironicamente, a China foi uma das vítimas de Yalta, quando direitos sobre portos e ferrovias da Manchúria foram dados à União Soviética sem que o governo chinês fosse sequer consultado.

A Casa Branca tem sinalizado que não quer mais um acordo nuclear apenas bilateral com a Rússia, exigindo a inclusão de Pequim, cujo arsenal já soma cerca de 620 ogivas e pode chegar a 1.500 até 2035, segundo o Pentágono. Quais são as expectativas reais para algum acordo de controle de armas nucleares entre os três países?

A expectativa para um acordo sobre esse controle de armas é muito baixa. A China já declarou várias vezes que não quer fazer contenção do seu armamento nuclear enquanto os outros dois países, que têm os maiores arsenais do mundo, não agirem primeiro. Estamos falando de uma China que aumenta o seu arsenal e que aponta o dedo para os Estados Unidos e para a Rússia dizendo: "vocês têm mais ogivas que eu, por que eu deveria limitar a minha quantidade?". Além disso, a Rússia já não vinha cumprindo o tratado de não proliferação e tem aumentado seu estoque. Não é que um acordo não possa acontecer, mas é altamente improvável.

Nos bastidores, o presidente alemão Frank-Walter Steinmeier relatou que Xi Jinping não gostaria de discutir a guerra na Ucrânia sem os europeus à mesa, enquanto Trump insiste que o tema estará na pauta. Como o conflito ucraniano deve ser tratado em Shenzhen?

Existe um risco real de que acordos sejam feitos nessa reunião fechada, como aconteceu em Yalta, e não sejam divulgados — e a gente só vai saber das consequências daqui a alguns meses ou anos. Mas a questão da Ucrânia é muito mais complexa. A Ucrânia está se mostrando forte, acabou de derrubar um dos vãos da ponte do Estreito de Kerch, e tem o apoio da Europa, que hoje compra armamento americano para fornecer a Kiev. A Rússia já acumula de 400 mil a 450 mil mortes na guerra — entre mortos e feridos, são de 1,6 milhão a 1,8 milhão de baixas, mais do que os Estados Unidos perderam na Segunda Guerra Mundial. Embora haja um afastamento de Washington em relação aos europeus, é muito improvável que o Trump faça qualquer acordo sem consultar a Europa, porque aí sim ele seria abertamente visto como um traidor. E, desde que a Ucrânia continue tendo a Europa do seu lado, as posições de Trump não levam a uma rendição ucraniana.

Ao receber Trump e Putin em território chinês, Pequim assume o protagonismo visual da cúpula em um momento em que os EUA são criticados por se afastarem de órgãos multilaterais e a Rússia segue isolada pelo Ocidente. Qual é o principal objetivo estratégico de Xi Jinping ao sediar esse encontro?

Quem sedia tem a vantagem do terreno e projeta poder. A China quer mostrar ao mundo que é um país confiável na diplomacia, que cumpre seus acordos, apresentando-se como um parceiro mais confiável que os Estados Unidos — que hoje chegam a sancionar o Tribunal Penal Internacional — e bem diferente da Rússia, vista como um Estado pária. Além disso, sediar o encontro demonstra a dependência de Moscou. O Putin entrou nessa guerra contra a Ucrânia alegando soberania, mas houve uma perda de soberania russa para a China, que sustenta o comércio russo com mais de mil empresas e compra seus hidrocarbonetos(petróleo e gás). Por fim, há uma mensagem embutida sobre Taiwan. Quando o Xi Jinping afirma que a guerra na Ucrânia é uma questão europeia, o que ele está dizendo é: "se a guerra na Ucrânia é uma questão europeia, a minha questão com Taiwan é uma questão chinesa".

Após uma derrota republicana nos EUA, Trump chega à mesa querendo resultados visíveis, mirando também a crise no Oriente Médio — onde a China era o maior comprador de petróleo iraniano e o Irã fornece drones à Rússia — e até sinalizando o desejo de se reunir novamente com Kim Jong Un. O que esperar do posicionamento do presidente americano nessas negociações?

Não é esperado que haja muito resultado dessas negociações. É muito improvável que o Trump consiga mais do que uma foto com o Xi Jinping e o Putin — assim como ocorreu nas três reuniões com Kim Jong Un no primeiro mandato, que não deram em nada. E a foto com Putin pode até ter efeitos políticos mais negativos do que positivos. O Trump deve levar a questão do Irã; ali é que ele pretende ter alguma vantagem. Mas é improvável que China e Rússia cedam em relação a Teerã e, mesmo que haja alguma cessão, isso não deve alterar o resultado do impasse estratégico gerado pelo Irã com o fechamento do Estreito de Ormuz.

Por fim, que recado uma reunião restrita entre três potências envia para os fóruns multilaterais, como a ONU, e para o restante do mundo?

O recado é que o multilateralismo está morrendo. A gente está falando de novo da lei da selva, o "mundo dos fortões". Quando potências militares discutem entre si o destino de outros países, percebemos que recuamos muitas décadas no tempo, até o final da Segunda Guerra. Mas o mundo é diferente hoje. Em 1945, a Europa estava destruída. Hoje, a Europa se rearma em um ritmo que não havia feito desde a Segunda Guerra — são 800 bilhões de euros em rearmamento. É um player bélico relevante, com armas nucleares na França e no Reino Unido, indústria de defesa avançada e um orçamento dez vezes maior que o da Rússia. A Europa não pode ser simplesmente vendida ou abandonada. E as potências médias — como Canadá, México, Austrália, Japão e Coreia do Sul — também não vão ficar à deriva. Nós não estamos falando de três países muito superiores aos demais onde o resto do mundo vai baixar a cabeça. Estamos falando de um mundo que se rearma, inclusive com pretensões atômicas em países como Polônia e Japão. Esse é um mundo muito, muito mais perigoso do que o mundo que saiu da Segunda Guerra Mundial destruído.