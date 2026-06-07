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Israel bombardeia Beirute pela primeira vez desde novo cessar-fogo com o Líbano

Ataque teve como alvo uma área ligada ao Hezbollah nos arredores da capital libanesa e ocorre poucos dias após anúncio de uma nova trégua mediada pelos Estados Unidos.

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h28.

Última atualização em 7 de junho de 2026 às 11h29.

Israel realizou neste domingo, 7, um ataque aéreo contra os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do grupo Hezbollah, marcando o primeiro bombardeio à capital libanesa desde a entrada em vigor de um novo cessar-fogo firmado nesta semana entre os dois países.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a operação foi uma resposta aos disparos realizados pelo Hezbollah contra território israelense. Segundo o governo, o alvo era uma instalação utilizada pelo grupo xiita na região de Dahye, área considerada um dos principais bastiões da organização em Beirute.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) confirmaram a ação e disseram que o ataque teve como objetivo uma estrutura ligada ao Hezbollah.

De acordo com a agência estatal libanesa ANN, os bombardeios atingiram dois apartamentos localizados em edifícios residenciais na região de Hawta al Ghadir, próxima à área de Mreijeh. A imprensa local relatou a existência de feridos, mas as autoridades libanesas ainda não divulgaram um balanço oficial sobre vítimas ou danos.

O ataque ocorre poucos dias após Israel e Líbano anunciarem um novo acordo de cessar-fogo, negociado com apoio dos Estados Unidos. O entendimento previa o fim dos ataques e a retirada da presença armada do Hezbollah de áreas do sul do Líbano, onde seriam implementadas zonas-piloto de segurança.

Apesar do acordo, os confrontos continuaram em diferentes pontos da fronteira. Israel afirma que o Hezbollah segue realizando ataques contra seu território, enquanto o grupo acusa as forças israelenses de manter operações militares em solo libanês.

Segundo autoridades israelenses, dois foguetes disparados pelo Hezbollah neste domingo acionaram sirenes de alerta em localidades do norte de Israel. O governo utilizou o episódio como justificativa para o bombardeio em Beirute.

Ao mesmo tempo, a Força Aérea israelense informou ter atingido mais de 150 alvos que atribui ao Hezbollah ao longo do fim de semana.

Até então, Israel vinha evitando ataques diretos à capital libanesa desde o anúncio da nova trégua, em um movimento interpretado como tentativa de preservar os esforços diplomáticos conduzidos por Washington para reduzir as tensões na região.

(Com informações da EFE)

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