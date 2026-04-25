Irã diz que não haverá encontro com delegação dos EUA em Islamabad

O Irã negou nesta sexta-feira, 24, a possibilidade de uma reunião com representantes dos Estados Unidos no Paquistão, apesar do anúncio da Casa Branca sobre o envio de uma delegação americana a Islamabad para tentar destravar as negociações entre os dois países.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, afirmou que não há qualquer encontro previsto entre as delegações.

"Não se espera nenhuma reunião entre Irã e EUA. As observações do Irã serão comunicadas ao Paquistão", escreveu Baqaei na rede social X.

We arrive in Islamabad, Pakistan, for an official visit. FM Araghchi will be meeting with Pakistani high-level officials in concert with their ongoing mediation & good offices for ending American imposed war of aggression and the restitution of peace in our region. No meeting… pic.twitter.com/1vP51xIoep — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) April 24, 2026

A declaração foi feita no mesmo dia em que o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, chegou a Islamabad para uma série de reuniões com autoridades civis e militares paquistanesas.

Segundo o governo iraniano, Araqchi se reunirá apenas com representantes paquistaneses de alto nível para tratar da mediação conduzida pelo país e de esforços diplomáticos para encerrar o que Teerã classificou como a "guerra imposta pelos EUA".

Delegação dos EUA irá ao Paquistão

A Casa Branca informou que os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner viajarão ao Paquistão neste sábado com o objetivo de retomar as negociações presenciais.

Segundo Washington, a delegação iraniana teria demonstrado interesse em conversar diretamente, e os EUA estariam dispostos a ouvir após perceberem "algum progresso" por parte de Teerã nos últimos dias.

A viagem ocorre em meio ao impasse nas tratativas e à tentativa de reabrir um canal diplomático mais direto entre os dois países.

Negociações seguem travadas

Islamabad já havia sediado uma primeira rodada de negociações nos dias 11 e 12 de abril, mas o processo terminou sem avanço.

As conversas permanecem paralisadas porque o Irã se recusa a negociar enquanto os Estados Unidos mantêm o bloqueio naval aos portos e navios iranianos.

Antes de desembarcar no Paquistão, Araqchi classificou sua viagem como parte de um giro diplomático "oportuno", que também inclui Mascate e Moscou, com foco na coordenação bilateral e na avaliação dos desdobramentos regionais.

O chanceler reforçou ainda que os países vizinhos seguem como prioridade da política externa iraniana.

*Com informações da EFE