Irã propõe suspender atividades nucleares por até 5 anos em negociação com os EUA

Os Estados Unidos e o Irã trocaram propostas para suspender as atividades nucleares iranianas durante negociações realizadas no fim de semana no Paquistão, mas seguem divergentes quanto ao prazo de um eventual acordo.

As conversas entre representantes dos dois países avançaram com propostas distintas: o Irã sugeriu suspensão por até cinco anos, enquanto os EUA defendem um período de 20 anos, segundo informações do jornal norte-americano The New York Times.

Segundo autoridades de ambos os países, as conversas indicam a possibilidade de um entendimento, mesmo diante da escalada militar. O governo norte-americano iniciou, nesta segunda-feira, um bloqueio naval aos portos iranianos, medida que ameaça a manutenção de um cessar-fogo que durava quase uma semana.

Apesar do impasse, autoridades discutem a realização de uma nova rodada de negociações presenciais, ainda sem data definida. O bloqueio foi anunciado após o fracasso das negociações e, segundo o presidente Donald Trump, pode contar com adesão de outros países — possibilidade que foi rejeitada por líderes europeus.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, se reúne com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, durante encontro em 11 de abril de 2026 em Islamabad, Paquistão. (Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images) ( Pool /Getty Images)

Escalada Militar

O Irã reagiu ao bloqueio com ameaças de retaliação, indicando possíveis ações militares no Golfo Pérsico e no Mar de Omã. Um porta-voz da Guarda Revolucionária mencionou a adoção de “novos métodos de guerra”, enquanto o militar Ebrahim Zolfaghari afirmou que portos da região podem se tornar alvos.

O objetivo da medida norte-americana é restringir as exportações de petróleo iraniano, pressionando o país a aceitar as condições propostas por Washington. A operação prevê o bloqueio de navios que entrem ou saiam de portos iranianos, mantendo a circulação de embarcações com outros destinos pelo Estreito de Ormuz.

Antes da ação dos Estados Unidos, o próprio Irã já havia limitado o tráfego na região, afetando a passagem de petroleiros e embarcações ocidentais. O estreito concentra cerca de um quinto do petróleo transportado por via marítima no mundo.

Impactos no setor de petróleo

O preço do petróleo registrou alta superior a 50% desde o início do conflito no fim de fevereiro, com o barril do tipo Brent alcançando US$ 102 antes de recuar para cerca de US$ 99. A volatilidade reflete o impacto direto das tensões geopolíticas sobre o mercado global de energia.

O conflito também se estende a outros países da região. No Líbano, forças israelenses avançaram sobre áreas próximas à fronteira, enquanto negociações de cessar-fogo incluem discussões sobre a atuação do Hezbollah. Em paralelo, levantamentos indicam aumento no número de vítimas civis e militares em diferentes frentes do conflito, incluindo Irã, Israel e países do Golfo.