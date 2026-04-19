Irã não vai enviar negociadores ao Paquistão enquanto bloqueio dos EUA continuar

O Irã afirmou que não pretende, por enquanto, enviar uma delegação para uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos no Paquistão enquanto o bloqueio marítimo imposto por Washington contra portos iranianos continuar em vigor.

A informação foi divulgada pela agência Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária, que indicou que “não haverá negociações enquanto persistir o bloqueio marítimo”.

Apesar do impasse, o veículo relatou que a troca de mensagens entre Teerã e Washington, mediada pelo Paquistão, continuou nos últimos dias, após a primeira rodada de conversas realizada em Islamabad no fim de semana passado, que terminou sem acordo — segundo o Irã — diante das exigências americanas.

Impasse ocorre às vésperas de nova rodada de negociações

A sinalização iraniana ocorre após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar que seus enviados viajarão ao Paquistão para uma nova rodada de negociações nesta segunda-feira.

Trump também elevou o tom ao advertir que, caso Teerã não aceite o acordo proposto por Washington, os EUA poderiam destruir “todas as usinas elétricas e pontes” do país — ameaça já feita antes do cessar-fogo firmado em 8 de abril, com duração de duas semanas e término previsto para quarta-feira.

Bloqueio marítimo amplia tensão no Estreito de Ormuz

O Irã classificou o bloqueio marítimo dos EUA como “ilegal” e “criminoso”, intensificando a crise entre os dois países.

A acusação ocorre após Teerã voltar a impor, no sábado, um controle rigoroso no Estreito de Ormuz, bloqueando a passagem de navios em resposta à ação americana — um dia depois de ter anunciado a reabertura da rota.

O estreito é uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo.

*Com EFE