Eleições nos EUA iniciam votação antecipada em disputa pelo controle do Congresso

RESUMO | Eleitores de alguns estados dos Estados Unidos iniciaram nesta sexta-feira (18) a votação antecipada para as eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro. A disputa renovará a Câmara dos Representantes e parte do Senado, além de definir o controle do Congresso nos dois últimos anos do mandato do presidente Donald Trump.

Eleitores de alguns estados dos Estados Unidos iniciaram nesta sexta-feira, 18, a votação antecipada para as eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para 3 de novembro.

A disputa definirá a composição da Câmara dos Representantes e de parte do Senado, com impacto sobre a maioria republicana que atualmente apoia a agenda do presidente Donald Trump no Congresso.

Os resultados das eleições determinarão qual partido terá o controle do Congresso nos dois últimos anos do mandato presidencial de Trump. A campanha eleitoral tem como principais temas o custo de vida, os impactos econômicos da guerra com o Irã, que elevou os preços dos combustíveis, a política de imigração da Casa Branca e as discussões sobre regras para a inteligência artificial (IA).

Trump também voltou a questionar o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Em 2020, após perder a eleição presidencial, o então candidato não reconheceu o resultado e apresentou alegações de fraude sem comprovação. Desde então, o presidente defendeu mudanças nas regras de votação e tentou limitar o uso do voto por correspondência.

A votação antecipada começou nesta sexta-feira nas seções eleitorais da Virgínia. Em Idaho, Minnesota e Dakota do Sul, alguns eleitores já têm acesso ao voto por correio, modelo que será disponibilizado em outros estados nas próximas semanas.

A eleição de 3 de novembro renovará todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das cadeiras do Senado, atualmente controlado pelos republicanos. O processo também inclui disputas para governador em dezenas de estados, renovação das legislaturas estaduais e eleições locais para cargos como prefeitos, promotores, juízes e integrantes de conselhos escolares.

Outro tema presente no ciclo eleitoral é o redesenho dos distritos eleitorais, conhecido como gerrymandering, prática que consiste na alteração dos limites dos distritos para influenciar a representação política. O movimento começou no Texas, estado governado pelos republicanos, e foi seguido por outras regiões, incluindo a Califórnia, administrada pelos democratas.

Em abril, a Suprema Corte dos Estados Unidos, com maioria conservadora, decidiu que a criação de distritos eleitorais com o objetivo de ampliar a representação de minorias raciais era inconstitucional em um caso envolvendo a Louisiana, que havia criado um distrito com maioria negra.

A Suprema Corte rejeitou, na segunda-feira, uma tentativa de restringir o voto por correspondência, enquanto Trump ampliava a atuação federal sobre regras eleitorais, uma área tradicionalmente administrada pelos estados.

O presidente republicano afirma que existem centenas de milhares de registros eleitorais ilegais nos cadastros estaduais. Investigações e levantamentos sobre o tema indicam que o voto de pessoas que não são cidadãs dos Estados Unidos representa uma ocorrência rara.

O que estará em disputa nas eleições de 3 de novembro?

As eleições renovarão todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e cerca de um terço das cadeiras do Senado, atualmente controlado pelos republicanos. Também haverá disputas para governador, legislaturas estaduais e cargos locais.

Por que as eleições de meio de mandato são importantes para Donald Trump?

Os resultados determinarão qual partido controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato presidencial de Donald Trump. A disputa pode afetar a maioria republicana que atualmente apoia a agenda do presidente no Congresso.

Quais são os principais temas da campanha eleitoral nos Estados Unidos?

A campanha aborda o custo de vida, os impactos econômicos da guerra com o Irã, a alta dos combustíveis, a política de imigração da Casa Branca e as regras para a inteligência artificial.

O que é gerrymandering?

Gerrymandering é a alteração dos limites dos distritos eleitorais para influenciar a representação política. O movimento começou no Texas, governado pelos republicanos, e foi seguido por outras regiões, incluindo a Califórnia, administrada pelos democratas.

O que a Suprema Corte decidiu sobre o voto por correspondência?

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, na segunda-feira, uma tentativa de restringir o voto por correspondência. A decisão ocorreu enquanto Donald Trump ampliava a atuação federal sobre regras eleitorais, tradicionalmente administradas pelos estados.