Michelle Bachelet desiste de candidatura à Secretaria-Geral da ONU

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet anunciou neste sábado, 19, que não continuará com sua candidatura para presidir a Organização das Nações Unidas (ONU), em uma mensagem divulgada em suas redes sociais.

"Hoje anuncio que decidi não continuar com a candidatura à secretaria-geral das Nações Unidas", disse no início de sua fala em um vídeo divulgado em sua conta no Instagram.

A ex-mandatária chilena continuou afirmando que, embora "alguns acreditem que não eram os tempos para uma candidatura como a que quis representar", não se arrepende de ter se candidatado.

Bachelet agradeceu "muito especialmente" aos presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e México, Claudia Sheinbaum, por apoiarem sua candidatura "com generosidade e convicção".

O anúncio ocorre após os resultados das últimas votações não vinculativas na ONU, ontem, nas quais ela ficou na penúltima posição.