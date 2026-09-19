Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Michelle Bachelet desiste de candidatura à Secretaria-Geral da ONU

A ex-presidente do Chile agradeceu aos presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e México, Claudia Sheinbaum, por apoiarem sua candidatura

ONU: Michelle Bachelet anunciou que não irá prosseguir com sua candidatura à secretaria-geral das Nações Unidas (AGENCE FRANCE-PRESSE/AFP)

ONU: Michelle Bachelet anunciou que não irá prosseguir com sua candidatura à secretaria-geral das Nações Unidas (AGENCE FRANCE-PRESSE/AFP)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 19h25.

Priorizar nos meus resultados Google

A ex-presidente do Chile Michelle Bachelet anunciou neste sábado, 19, que não continuará com sua candidatura para presidir a Organização das Nações Unidas (ONU), em uma mensagem divulgada em suas redes sociais.

"Hoje anuncio que decidi não continuar com a candidatura à secretaria-geral das Nações Unidas", disse no início de sua fala em um vídeo divulgado em sua conta no Instagram.

A ex-mandatária chilena continuou afirmando que, embora "alguns acreditem que não eram os tempos para uma candidatura como a que quis representar", não se arrepende de ter se candidatado.

Bachelet agradeceu "muito especialmente" aos presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e México, Claudia Sheinbaum, por apoiarem sua candidatura "com generosidade e convicção".

O anúncio ocorre após os resultados das últimas votações não vinculativas na ONU, ontem, nas quais ela ficou na penúltima posição. 

Acompanhe tudo sobre:ChileONU

Mais de Mundo

Trump receberá Xi Jinping nos EUA e reunirá CEOs das big techs em jantar

Sem Xi e com Netanyahu de passagem, ONU se reúne pressionada por três guerras

EUA aprovam venda de US$ 2,7 bilhões em defesa aérea para a Ucrânia

Trump proíbe entrada de CNN, MS NOW e Politico na Casa Branca

Mais na Exame

Esporte

São Paulo vence Flamengo e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

EXAME Agro

Lula diz que agronegócio deveria se ajoelhar para ele por recursos recebidos do governo

Mundo

Trump receberá Xi Jinping nos EUA e reunirá CEOs das big techs em jantar

Brasil

Lula muda estratégia, parte para o ataque contra Flávio e aposta em propostas populares