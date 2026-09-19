Houthis afirmam ter atacado alvos militares na Arábia Saudita com mísseis e drones

O porta-voz militar dos houthis do Iêmen, Yahya Sarea, afirmou neste sábado, 19, que o grupo insurgente atacou hoje com mísseis alvos militares na Arábia Saudita, na capital, Riad, e na cidade portuária e importante centro petroleiro de Yanbu, às margens do Mar Vermelho.

Em um pronunciamento na televisão, Sarea afirmou que nas operações foi empregado "um grande número" de mísseis balísticos e de cruzeiro, assim como drones, e que estes "atingiram" seus alvos, os quais descreveu como "alvos sensíveis" na capital saudita e nas instalações da petroleira nacional saudita Aramco, em Yanbu.

Segundo Sarea, ambas as operações alcançaram seus objetivos e provocaram "incêndios de grandes proporções" nos locais atacados, o que constitui a resposta houthi às operações militares sauditas no Iêmen.

O porta-voz não ofereceu detalhes específicos sobre o armamento utilizado em cada operação, a localização exata dos supostos alvos nem a extensão dos danos ou o número de vítimas.

Sarea vinculou estes últimos ataques ao que descreveu como contínuos bombardeios aéreos sauditas no Iêmen, nos quais estão sendo empregados aviões da Arábia Saudita, incluindo caças F-15 e Typhoon, a partir de bases em Khamis Mushait e Taif.

Ele reiterou ainda que os bombardeios sauditas, que estimou em 732 apenas nesta semana, deixaram mortos e feridos entre a população civil e danificaram infraestruturas civis, ao mesmo tempo em que rejeitou as informações de Riad de que o grupo rebelde estaria atacando deliberadamente os civis no país vizinho.

Neste sentido, apontou que incidentes como o ocorrido há dois dias na região saudita de Taif, que deixou um morto e vários feridos de diferentes gravidades, ocorrem como consequência de tentativas fracassadas de interceptação por parte dos sistemas de defesa aérea da Arábia Saudita.

Neste contexto, Sarea indicou também que os houthis responderão à "escalada militar saudita" com mais ações militares, "bloqueio por bloqueio e escalada por escalada".

A troca de ataques entre Arábia Saudita e houthis ocorre no contexto da retomada dos combates terrestres entre os insurgentes, apoiados pelo Irã, e o governo iemenita internacionalmente reconhecido, que tem em Riad seu principal apoiador.

Neste mês de setembro, em uma ofensiva fulminante, os houthis tomaram importantes cidades e pontos estratégicos na costa ocidental do país, o que os levou a controlar o estreito de Bab al-Mandeb, o acesso sul ao Mar Vermelho, fato que ameaça agravar o deslocamento da população e perturbar o acesso a rotas vitais de transporte e abastecimento.