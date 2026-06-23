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Irã diz que EUA vão liberar US$ 12 bilhões em fundos congelados

Anúncio foi feito por negociadores iranianos após rodada técnica na Suíça; EUA condicionam medidas à continuidade do diálogo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 05h39.

O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou nesta terça-feira, 23, que os Estados Unidos concordaram em liberar imediatamente US$ 12 bilhões em recursos iranianos congelados após a conclusão das negociações técnicas realizadas na Suíça.

Segundo a agência estatal IRNA, metade do valor será destinada à compra de medicamentos e bens essenciais. O restante poderá ser utilizado sem restrições específicas, informou o governador do Banco Central do Irã, Abdolnaser Hemmati.

As declarações contrastam com o posicionamento do vice-presidente dos EUA, JD Vance. Na segunda-feira, 22, ele afirmou que os recursos só serão desbloqueados caso as negociações continuem avançando.

Negociações entram em nova fase

Apesar da divergência sobre os fundos, Vance avaliou que houve “progresso muito bom” nas conversas realizadas em Bürgenstock, na Suíça. Segundo ele, o Irã concordou em manter aberto o Estreito de Ormuz e permitir a entrada de inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Gharibabadi informou que foram criados quatro grupos de trabalho para tratar de sanções, programa nuclear, reconstrução econômica e implementação dos acordos.

O negociador também destacou que os EUA emitiram uma licença temporária, válida por 60 dias, autorizando operações ligadas à produção, venda e transporte de petróleo iraniano, embora as principais sanções econômicas contra Teerã continuem em vigor.

*Com EFE

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