Compras com IA: brasileiros aceitam ajuda para pesquisar produtos, mas resistem a delegar o pagamento (Deagreez/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 05h01.
Pesquisa da Visa realizada pela Morning Consult com 1.045 adultos no Brasil, entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026, mostra que os brasileiros aceitam delegar à IA tarefas como comparar preços e verificar estoque, mas resistem a deixar um agente pagar compras sem aprovação. O levantamento também mede o uso de IA para escolher presentes, os planos de compra de fim de ano e a exposição a golpes.
A inteligência artificial pode procurar o presente, conferir se está disponível e comparar os preços. Na hora de gastar o dinheiro, os brasileiros preferem continuar no comando. Apenas 7% deixariam um agente de IA concluir uma compra sem aprovação prévia, embora 85% aceitassem delegar à tecnologia a comparação de preços.
Os dados são da nova edição do Holiday Spending Shift Survey, pesquisa da Visa realizada pela Morning Consult e antecipada com exclusividade à EXAME. O levantamento ouviu 1.045 adultos no Brasil entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026 e tem margem de erro informada de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O contraste aparece ao longo da jornada de compra. Enquanto 82% permitiriam que um agente verificasse a disponibilidade de produtos e 81% pediriam resumos de informações ou avaliações, a disposição cai para 40% quando a tarefa envolve concluir e pagar uma compra. A autorização para fazer isso sem consultar o consumidor é ainda mais restrita.
Para Rodrigo Cury, presidente da Visa do Brasil, a diferença revela onde está o próximo desafio das empresas de pagamentos. “Eles estão dispostos a deixar a IA pesquisar, comparar e sugerir, mas querem manter o controle na hora de pagar. Reduzir essa distância passa pela confiança, que se conquista a cada transação”, afirma, em comunicado.
O levantamento mede a disposição declarada dos entrevistados, e não a proporção de pessoas que já utilizam cada recurso. Ainda assim, os resultados mostram maior abertura para tarefas de pesquisa do que para a movimentação de dinheiro.
A identificação de quem está do outro lado da interação também importa. 73% querem saber quando estão conversando com um agente de IA, segundo a pesquisa.
A discussão acompanha o desenvolvimento dos pagamentos iniciados por agentes, nos quais um software pode executar etapas da compra dentro de parâmetros autorizados pelo usuário. No Brasil, Banco do Brasil e Visa realizaram uma transação desse tipo em um ambiente de produção controlado em março.
Em outra frente, Visa, Mastercard e Ant International anunciaram uma colaboração para desenvolver padrões de identificação dos agentes. A proposta é vincular esses sistemas a entidades responsáveis e permitir a verificação de sua atuação.
A pesquisa aponta que 55% dos brasileiros consideram provável usar IA para gerar ideias de presentes neste fim de ano. Outros 48% dizem se sentir mais confortáveis com a ajuda da tecnologia nessa tarefa do que no ano passado.
Essa intenção ainda convive com hábitos de recomendação mais tradicionais. Amigos e familiares aparecem como a principal fonte de ideias de presentes, com 41%, enquanto ferramentas de IA fazem parte dessa busca para 14%.
Os percentuais respondem a perguntas diferentes: considerar provável usar um assistente nas próximas compras não equivale a já recorrer a ele como fonte de sugestões. Por isso, a distância entre 14% e 55% não deve ser lida como crescimento realizado.
As varejistas já procuram levar essas conversas para seus canais de venda. O KaBuM! abriu ao consumidor final uma ferramenta no WhatsApp que recomenda produtos, responde a dúvidas e permite concluir pedidos, depois de um teste com clientes empresariais. Nesse caso, a conversa acontece dentro do catálogo e dos sistemas da própria loja.
Os canais digitais concentram a intenção de compra: 67% esperam adquirir presentes online, enquanto 58% planejam comprar em lojas físicas. As opções podem coexistir, já que uma mesma pessoa pode utilizar os dois canais.
O preço também leva parte dos consumidores a procurar vendedores estrangeiros. Segundo a pesquisa, 39% esperam comprar pelo menos um presente de um vendedor de fora do Brasil. Entre os que pretendem fazer isso, o principal motivo apontado é encontrar preços melhores, citado por 44%.
A procura por economia vai além dos presentes. No último ano, 92% dos entrevistados fizeram ao menos uma mudança para lidar com o aumento dos custos cotidianos. Buscar descontos foi a medida mais mencionada, por 59%.
Entre os que pretendem comprar presentes, metade planeja gastar menos de R$ 500. O levantamento registra planos declarados antes da temporada de compras, que podem mudar até o momento do pagamento.
A abertura à tecnologia acontece em meio ao contato com fraudes. 55% dos brasileiros ouvidos dizem ter se deparado com pelo menos um golpe com uso de IA ou envolvendo alguém se passando por outra pessoa ou organização no último ano.
A pergunta reúne essas duas categorias. Portanto, o resultado não significa que todos os episódios relatados tenham utilizado inteligência artificial, nem que os entrevistados tenham perdido dinheiro.
Na geração Z, a exposição declarada chega a 68%. Apesar disso, 51% desse grupo se dizem extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de serem alvo de golpes no futuro, ante 60% entre as gerações mais velhas.
No conjunto da amostra brasileira, 80% afirmam ter adotado ao menos uma medida de proteção. Os dados descrevem percepções e comportamentos relatados pelos participantes, sem uma verificação individual dos episódios.
O Holiday Spending Shift Survey é um levantamento global conduzido pela Morning Consult a pedido da Visa. Na América Latina e no Caribe, foram entrevistados adultos na Argentina, no Brasil, na Colômbia, na República Dominicana e no México.
As entrevistas brasileiras ocorreram online, e os resultados foram ponderados para aproximar a amostra do perfil da população adulta do país. A margem de erro de três pontos percentuais informada pela pesquisa se refere à amostra total de cada mercado, não necessariamente aos recortes por geração ou hábito de consumo.
A Visa, que encomendou o estudo, também desenvolve infraestrutura para pagamentos feitos por agentes. “Os brasileiros incorporaram os pagamentos digitais ao dia a dia e agora demonstram a mesma abertura em relação à IA”, afirma Cury.
Segundo a pesquisa da Visa realizada pela Morning Consult, 7% permitiriam concluir uma compra sem aprovação prévia. A disposição para deixar a IA concluir e pagar uma compra, sem essa condição de autonomia, chega a 40%.
Comparação de preços, com 85%; verificação da disponibilidade de produtos, com 82%; e resumo de informações ou avaliações, com 81%. Os números medem disposição declarada, não uso efetivo.
55% consideram provável usar a tecnologia para gerar ideias de presentes neste fim de ano. Já 48% dizem se sentir mais confortáveis com essa ajuda do que no ano passado.
No Brasil, a Morning Consult entrevistou 1.045 adultos online entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026, a pedido da Visa. A margem de erro informada para a amostra total brasileira é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
Glossário
Agente de IA
Software de inteligência artificial capaz de executar tarefas de forma autônoma em nome do usuário, como pesquisar produtos, comparar preços e até concluir compras dentro de limites autorizados.
Holiday Spending Shift Survey
Pesquisa global encomendada pela Visa que mede intenções de compra, hábitos de consumo e percepção de golpes dos consumidores na temporada de fim de ano.
Morning Consult
Empresa americana de pesquisa e inteligência de dados que conduz levantamentos de opinião e comportamento do consumidor em vários países.