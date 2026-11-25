A inteligência artificial pode procurar o presente, conferir se está disponível e comparar os preços. Na hora de gastar o dinheiro, os brasileiros preferem continuar no comando. Apenas 7% deixariam um agente de IA concluir uma compra sem aprovação prévia, embora 85% aceitassem delegar à tecnologia a comparação de preços.

Os dados são da nova edição do Holiday Spending Shift Survey, pesquisa da Visa realizada pela Morning Consult e antecipada com exclusividade à EXAME. O levantamento ouviu 1.045 adultos no Brasil entre 26 de setembro e 5 de outubro de 2026 e tem margem de erro informada de três pontos percentuais para mais ou para menos.

O contraste aparece ao longo da jornada de compra. Enquanto 82% permitiriam que um agente verificasse a disponibilidade de produtos e 81% pediriam resumos de informações ou avaliações, a disposição cai para 40% quando a tarefa envolve concluir e pagar uma compra. A autorização para fazer isso sem consultar o consumidor é ainda mais restrita.

Para Rodrigo Cury, presidente da Visa do Brasil, a diferença revela onde está o próximo desafio das empresas de pagamentos. “Eles estão dispostos a deixar a IA pesquisar, comparar e sugerir, mas querem manter o controle na hora de pagar. Reduzir essa distância passa pela confiança, que se conquista a cada transação”, afirma, em comunicado.

O que os brasileiros aceitariam delegar à IA?

O levantamento mede a disposição declarada dos entrevistados, e não a proporção de pessoas que já utilizam cada recurso. Ainda assim, os resultados mostram maior abertura para tarefas de pesquisa do que para a movimentação de dinheiro.

Atividade Percentual dos entrevistados Deixar um agente comparar preços 85% Permitir a verificação da disponibilidade de produtos 82% Pedir resumos de informações ou avaliações de produtos 81% Permitir que a IA conclua e pague uma compra 40% Permitir a conclusão do pagamento sem aprovação prévia 7%

A identificação de quem está do outro lado da interação também importa. 73% querem saber quando estão conversando com um agente de IA, segundo a pesquisa.

A discussão acompanha o desenvolvimento dos pagamentos iniciados por agentes, nos quais um software pode executar etapas da compra dentro de parâmetros autorizados pelo usuário. No Brasil, Banco do Brasil e Visa realizaram uma transação desse tipo em um ambiente de produção controlado em março.

Em outra frente, Visa, Mastercard e Ant International anunciaram uma colaboração para desenvolver padrões de identificação dos agentes. A proposta é vincular esses sistemas a entidades responsáveis e permitir a verificação de sua atuação.

Mais da metade considera buscar presentes com IA

A pesquisa aponta que 55% dos brasileiros consideram provável usar IA para gerar ideias de presentes neste fim de ano. Outros 48% dizem se sentir mais confortáveis com a ajuda da tecnologia nessa tarefa do que no ano passado.

Essa intenção ainda convive com hábitos de recomendação mais tradicionais. Amigos e familiares aparecem como a principal fonte de ideias de presentes, com 41%, enquanto ferramentas de IA fazem parte dessa busca para 14%.

Os percentuais respondem a perguntas diferentes: considerar provável usar um assistente nas próximas compras não equivale a já recorrer a ele como fonte de sugestões. Por isso, a distância entre 14% e 55% não deve ser lida como crescimento realizado.

As varejistas já procuram levar essas conversas para seus canais de venda. O KaBuM! abriu ao consumidor final uma ferramenta no WhatsApp que recomenda produtos, responde a dúvidas e permite concluir pedidos, depois de um teste com clientes empresariais. Nesse caso, a conversa acontece dentro do catálogo e dos sistemas da própria loja.

Compras online lideram os planos para o fim do ano

Os canais digitais concentram a intenção de compra: 67% esperam adquirir presentes online, enquanto 58% planejam comprar em lojas físicas. As opções podem coexistir, já que uma mesma pessoa pode utilizar os dois canais.

O preço também leva parte dos consumidores a procurar vendedores estrangeiros. Segundo a pesquisa, 39% esperam comprar pelo menos um presente de um vendedor de fora do Brasil. Entre os que pretendem fazer isso, o principal motivo apontado é encontrar preços melhores, citado por 44%.

A procura por economia vai além dos presentes. No último ano, 92% dos entrevistados fizeram ao menos uma mudança para lidar com o aumento dos custos cotidianos. Buscar descontos foi a medida mais mencionada, por 59%.

Entre os que pretendem comprar presentes, metade planeja gastar menos de R$ 500. O levantamento registra planos declarados antes da temporada de compras, que podem mudar até o momento do pagamento.

Geração Z relata mais exposição a golpes

A abertura à tecnologia acontece em meio ao contato com fraudes. 55% dos brasileiros ouvidos dizem ter se deparado com pelo menos um golpe com uso de IA ou envolvendo alguém se passando por outra pessoa ou organização no último ano.

A pergunta reúne essas duas categorias. Portanto, o resultado não significa que todos os episódios relatados tenham utilizado inteligência artificial, nem que os entrevistados tenham perdido dinheiro.

Na geração Z, a exposição declarada chega a 68%. Apesar disso, 51% desse grupo se dizem extremamente ou muito preocupados com a possibilidade de serem alvo de golpes no futuro, ante 60% entre as gerações mais velhas.

No conjunto da amostra brasileira, 80% afirmam ter adotado ao menos uma medida de proteção. Os dados descrevem percepções e comportamentos relatados pelos participantes, sem uma verificação individual dos episódios.

Como a pesquisa foi feita?

O Holiday Spending Shift Survey é um levantamento global conduzido pela Morning Consult a pedido da Visa. Na América Latina e no Caribe, foram entrevistados adultos na Argentina, no Brasil, na Colômbia, na República Dominicana e no México.

As entrevistas brasileiras ocorreram online, e os resultados foram ponderados para aproximar a amostra do perfil da população adulta do país. A margem de erro de três pontos percentuais informada pela pesquisa se refere à amostra total de cada mercado, não necessariamente aos recortes por geração ou hábito de consumo.

A Visa, que encomendou o estudo, também desenvolve infraestrutura para pagamentos feitos por agentes. “Os brasileiros incorporaram os pagamentos digitais ao dia a dia e agora demonstram a mesma abertura em relação à IA”, afirma Cury.