Você já utilizou inteligência artificial para resolver algum problema no trabalho? A pergunta pode parecer simples, mas responder que usa ChatGPT diariamente oferece poucas informações sobre as competências de um candidato.

À medida que a tecnologia passa a integrar diferentes funções, explicar suas aplicações profissionais ganha relevância nas entrevistas de emprego.

O desafio é demonstrar familiaridade com as ferramentas e capacidade de avaliar seus resultados.

Dados divulgados pelo LinkedIn em outubro de 2026 mostram que a participação de vagas que exigem conhecimentos em IA cresceu aproximadamente 65% em cada um dos dois anos anteriores.

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O que os recrutadores querem avaliar?

A exigência varia conforme a função. Para cargos administrativos, pode envolver a utilização de ferramentas para organizar informações.

Na área financeira, conhecimentos sobre análise de dados e automação podem ser mais relevantes.

O recrutador pode investigar quais atividades o candidato consegue realizar com IA, como verifica a qualidade das respostas e que resultados obteve.

A experiência também precisa ser compatível com as responsabilidades da vaga. Dominar ferramentas de geração de texto, por exemplo, representa uma competência diferente de desenvolver sistemas de inteligência artificial.

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Como responder sobre o uso de IA no trabalho?

Uma resposta consistente apresenta uma situação profissional, explica como a tecnologia foi utilizada e descreve o resultado alcançado.

Um candidato da área de marketing que tenha utilizado IA para organizar pesquisas poderia explicar quais informações forneceu à ferramenta, como revisou o material e de que maneira aplicou as conclusões.

Se houver resultados mensuráveis, vale apresentá-los.

Uma redução comprovada no tempo de execução de determinada tarefa oferece uma referência mais concreta do que afirmar que a tecnologia aumentou a produtividade.

É importante detalhar a própria participação no processo, incluindo decisões e verificações realizadas.

Quais respostas devem ser evitadas?

Afirmações genéricas, como dizer que utiliza IA para praticamente todas as atividades, podem dificultar a avaliação das competências profissionais.

Outro cuidado envolve atribuir à tecnologia resultados que não foram efetivamente medidos. Estimativas devem ser identificadas como tal.

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Candidatos precisam ainda evitar apresentar experiências fictícias ou exagerar o domínio de ferramentas que utilizaram poucas vezes.

O conhecimento sobre segurança das informações merece atenção.

Relatar o envio de documentos confidenciais a plataformas externas sem autorização pode levantar dúvidas sobre o tratamento de dados corporativos.

Como se preparar para perguntas sobre IA?

Antes da entrevista, vale selecionar duas experiências profissionais em que a tecnologia tenha contribuído para executar uma tarefa ou resolver um problema.

Para cada uma, o candidato pode organizar as informações sobre objetivo, ferramenta utilizada, etapas de revisão e resultado.

Quem ainda possui pouca experiência pode desenvolver competências por meio de cursos, exercícios e projetos pessoais, deixando clara a natureza dessas atividades.

Outra preparação útil é analisar a descrição da vaga para identificar quais aplicações de IA fazem sentido para a função.

Durante a entrevista, explicar os limites encontrados e as decisões tomadas para contorná-los ajuda a demonstrar compreensão da tecnologia.

A capacidade de identificar erros, avaliar informações e decidir quando utilizar as ferramentas pode ser tão relevante quanto a familiaridade com seus recursos.