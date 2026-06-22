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EUA suspendem sanções ao petróleo iraniano até agosto

Licença temporária permite produção e exportação de petróleo do Irã enquanto Teerã e Washington negociam acordo definitivo

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h00.

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira, 22, a suspensão temporária de sanções relacionadas ao setor de petróleo do Irã. A autorização permitirá que o país produza, venda e transporte petróleo bruto e derivados até 21 de agosto.

Segundo licença publicada pelo Departamento do Tesouro americano, ficam autorizadas até as 00h01 de 21 de agosto de 2026 as transações que antes eram proibidas e que envolvem a produção, comercialização e transporte de petróleo de origem iraniana.

A decisão ocorre em meio a negociações entre Washington e Teerã após semanas de tensão militar na região. Na semana passada, os dois países assinaram um memorando de entendimento que estabelece uma rodada de negociações de 60 dias.

Irã cita avanços diplomáticos

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, atribuiu os avanços nas negociações à mediação do Paquistão e do Catar.

"A incansável mediação do Paquistão e do Catar permitiu avanços importantes para pôr fim à guerra do Líbano", afirmou o chanceler iraniano.

Segundo Araghchi, as restrições às exportações de petróleo e produtos petroquímicos foram suspensas, parte dos ativos congelados do país foi desbloqueada e um plano de reconstrução e desenvolvimento começou a ser implementado.

Petróleo recua no mercado internacional

O anúncio teve impacto imediato nos mercados de energia.

Por volta das 11h05 de Brasília, os contratos futuros do Brent caíam 3,3%, para US$ 77,91 por barril. Investidores reagiram à perspectiva de aumento da oferta global de petróleo caso as exportações iranianas avancem durante o período de flexibilização das sanções.

As negociações entre Irã e Estados Unidos devem continuar nas próximas semanas, enquanto os dois governos tentam transformar o entendimento provisório em um acordo mais amplo.

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