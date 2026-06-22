EUA suspendem sanções ao petróleo iraniano até agosto

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 13h00.
Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira, 22, a suspensão temporária de sanções relacionadas ao setor de petróleo do Irã. A autorização permitirá que o país produza, venda e transporte petróleo bruto e derivados até 21 de agosto.
Segundo licença publicada pelo Departamento do Tesouro americano, ficam autorizadas até as 00h01 de 21 de agosto de 2026 as transações que antes eram proibidas e que envolvem a produção, comercialização e transporte de petróleo de origem iraniana.
A decisão ocorre em meio a negociações entre Washington e Teerã após semanas de tensão militar na região. Na semana passada, os dois países assinaram um memorando de entendimento que estabelece uma rodada de negociações de 60 dias.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, atribuiu os avanços nas negociações à mediação do Paquistão e do Catar.
"A incansável mediação do Paquistão e do Catar permitiu avanços importantes para pôr fim à guerra do Líbano", afirmou o chanceler iraniano.
Segundo Araghchi, as restrições às exportações de petróleo e produtos petroquímicos foram suspensas, parte dos ativos congelados do país foi desbloqueada e um plano de reconstrução e desenvolvimento começou a ser implementado.
O anúncio teve impacto imediato nos mercados de energia.
Por volta das 11h05 de Brasília, os contratos futuros do Brent caíam 3,3%, para US$ 77,91 por barril. Investidores reagiram à perspectiva de aumento da oferta global de petróleo caso as exportações iranianas avancem durante o período de flexibilização das sanções.
As negociações entre Irã e Estados Unidos devem continuar nas próximas semanas, enquanto os dois governos tentam transformar o entendimento provisório em um acordo mais amplo.