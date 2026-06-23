'Farei o que for necessário', diz Trump se Irã violar acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tomará novas medidas contra o Irã caso Teerã descumpra os compromissos assumidos nas negociações realizadas na Suíça.

“Se o Irã não cumprir o acordo ou não estiver se comportando adequadamente, farei o que for necessário”, declarou Trump a jornalistas na segunda-feira.

A fala ocorreu após Washington anunciar a suspensão temporária de parte das sanções contra o país persa. A medida, válida por 60 dias, permite que o Irã volte a exportar petróleo e produtos relacionados até 21 de agosto.

EUA e Irã avançam em negociações

Representantes dos dois países se reuniram em Bürgenstock, na Suíça, para discutir um acordo permanente. Segundo mediadores do Catar e do Paquistão, as partes concordaram em elaborar um roteiro para concluir as negociações em até 60 dias.

O vice-presidente americano, JD Vance, classificou o encontro como um avanço importante e afirmou que foi criada uma base sólida para um acordo final.

Entre os temas debatidos estão a liberação de recursos iranianos congelados no exterior, a retomada das exportações de petróleo, a segurança no Estreito de Ormuz e mecanismos para reduzir as tensões no Líbano.

Apesar do otimismo americano, autoridades iranianas afirmaram que ainda não iniciaram discussões formais sobre o programa nuclear do país, um dos pontos mais sensíveis das negociações.