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'Farei o que for necessário', diz Trump se Irã violar acordo

Presidente dos EUA condicionou novos avanços nas negociações ao cumprimento dos compromissos assumidos por Teerã

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de junho de 2026 às 05h43.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tomará novas medidas contra o Irã caso Teerã descumpra os compromissos assumidos nas negociações realizadas na Suíça.

“Se o Irã não cumprir o acordo ou não estiver se comportando adequadamente, farei o que for necessário”, declarou Trump a jornalistas na segunda-feira.

A fala ocorreu após Washington anunciar a suspensão temporária de parte das sanções contra o país persa. A medida, válida por 60 dias, permite que o Irã volte a exportar petróleo e produtos relacionados até 21 de agosto.

EUA e Irã avançam em negociações

Representantes dos dois países se reuniram em Bürgenstock, na Suíça, para discutir um acordo permanente. Segundo mediadores do Catar e do Paquistão, as partes concordaram em elaborar um roteiro para concluir as negociações em até 60 dias.

O vice-presidente americano, JD Vance, classificou o encontro como um avanço importante e afirmou que foi criada uma base sólida para um acordo final.

Entre os temas debatidos estão a liberação de recursos iranianos congelados no exterior, a retomada das exportações de petróleo, a segurança no Estreito de Ormuz e mecanismos para reduzir as tensões no Líbano.

Apesar do otimismo americano, autoridades iranianas afirmaram que ainda não iniciaram discussões formais sobre o programa nuclear do país, um dos pontos mais sensíveis das negociações.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)

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