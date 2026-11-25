O mercado brasileiro acompanha nesta quarta-feira, 25, a bateria de indicadores dos Estados Unidos, com destaque para o índice de inflação PCE de outubro, e a nova frente fiscal do governo, que prepara uma proposta para conter as despesas obrigatórias.

As bolsas americanas ficam fechadas na quinta-feira, 26, por causa do feriado de Ação de Graças, e funcionam em horário reduzido na sexta-feira, 27. Por isso, os indicadores desta quarta concentram a agenda da semana nos Estados Unidos.

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga às 10h30 o índice de preços PCE de outubro, a medida de inflação preferida do Federal Reserve para acompanhar a meta de 2% ao ano. No mesmo horário saem a segunda estimativa do PIB do terceiro trimestre, os dados de renda e gastos das famílias, as encomendas de bens duráveis e os pedidos semanais de seguro-desemprego.

Os números chegam a menos de duas semanas da última reunião de política monetária do Fed no ano, em dezembro, e podem mexer com as apostas sobre os juros americanos, com reflexo nos rendimentos dos títulos do Tesouro, no dólar e nas bolsas.

Às 16h, o Fed publica o Livro Bege, relatório sobre as condições econômicas em cada um de seus 12 distritos.

Governo prepara nova PEC para conter gastos

Depois da aprovação do ajuste fiscal pela Câmara, o presidente da Câmara, Hugo Motta, classificou o pacote recém-aprovado como um "primeiro passo". No início da semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, já havia defendido a necessidade de novas medidas para equilibrar as contas públicas.

Ao blog de Ana Flor, no g1, o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que o governo prepara o texto de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com mais medidas de ajuste econômico.

O pacote de ajuste fiscal, conhecido como Plano Moretti, foi aprovado na noite de segunda, por 353 votos a 128. Os deputados rejeitaram todos os sete destaques, e o texto, que prevê melhora de R$ 45,1 bilhões a R$ 56,1 bilhões nas contas de 2027, segue para sanção presidencial.

O mercado também continua a repercutir o Plano de Negócios 2027-2031, que prevê investimentos de US$ 122 bilhões, acima dos US$ 109 bilhões do plano anterior, e dividendos ordinários de US$ 55 bilhões a US$ 60 bilhões no período, cerca de US$ 10 bilhões a mais do que o previsto antes.

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