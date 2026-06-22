Plano para definir acordo entre EUA e Irã derruba petróleo; Brent vai a US$ 78,78

Parâmetro global de preços, o petróleo Brent opera em queda de 1,59% nesta segunda-feira, 22, cotado a US$ 78,78 o barril. A referência nos Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), segue o mesmo movimento, a US$ 75,26, com baixa de 0,78%. O alívio veio das negociações entre EUA e Irã.

Pela manhã, o Brent chegou a US$ 82,30 após o presidente Donald Trump ameaçar retomar operações militares contra Teerã, que anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz. O recuo, então, veio horas depois com o avanço das conversas diplomáticas.

O prêmio de risco

O chanceler iraniano Abbas Araghchi afirmou, na rede social, que o país garantiu isenções para exportações de petróleo e petroquímicos, flexibilização de restrições portuárias e a liberação parcial de ativos congelados.

O analista do UBS, Giovanni Staunovo, vê que o avanço das negociações foi o principal fator para os preços. "O progresso nas negociações entre os EUA e o Irã na Suíça é, provavelmente, o principal fator que pressiona os preços do petróleo hoje", disse à Reuters.

Ele acrescentou que o Irã retomou as exportações bloqueadas pelo cerco naval estadunidense no início do mês. "A 'liberação' desses barris representa um aporte adicional para o mercado."

As negociações foram conduzidas sob os termos de um memorando de entendimento que prorroga por, pelo menos, 60 dias o cessar-fogo firmado em abril. Os dois países se comprometeram a manter o Estreito de Ormuz aberto e sem cobrança de pedágio durante esse período.

A cúpula, mediada por Catar e Paquistão, também formalizou a criação de um Comitê de Alto Nível para supervisão política do processo e grupos de trabalho dedicados ao programa nuclear iraniano, sanções e mecanismos de resolução de disputas.

25 milhões de barris

Mais de 25 milhões de barris de petróleo iraniano já passaram pela linha do bloqueio virtual desde segunda-feira, segundo o presidente da Companhia Nacional de Petróleo do Irã, em declaração à TV estatal.

Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque também ampliaram a oferta para clientes na última semana. O Iraque planeja restabelecer a produção para entre 4,2 milhões e 4,3 milhões de barris por dia.

A recuperação

A recuperação da oferta, porém, deve ser gradual e incerta. O banco ANZ projeta a restauração de cerca de dois milhões a três milhões de barris por dia nas primeiras quatro semanas.

Todavia, o potencial de recuperação adicional é de dois milhões a 3,5 milhões de barris por dia no terceiro trimestre, condicionada à estabilidade regional.

"Os ganhos iniciais serão impulsionados pela logística (transporte marítimo) e não pela produção", detalhou à Reuters. "Os ganhos posteriores dependerão da recuperação do setor de exploração e produção e das refinarias. A recuperação total é improvável este ano."

O memorando prevê ainda que os EUA se comprometam a suspender o bloqueio naval em até 30 dias e a descongelar integralmente ativos iranianos. Em contrapartida, o Irã reafirma que não desenvolverá armas nucleares.